FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TC kimlik kartı ile gerçekleştirilen elektronik kimlik doğrulama sistemi ile ilgili esaslar belirlendi

TC kimlik kartı ile gerçekleştirilen elektronik kimlik doğrulama sistemi ile ilgili esaslar belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2020 09:53 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile gerçekleştirilen elektronik kimlik doğrulama sistemi ile ilgili esaslar belirlendi.

TC kimlik kartı ile gerçekleştirilen elektronik kimlik doğrulama sistemi ile ilgili esaslar belirlendi

Kimlik kartında; kişi bilgileri, fotoğraf, imza, yonga, MRZ ve barkod alanları, biyometrik veri, elektronik sertifikalar ile güvenlik öğeleri bulunacak. Kimlik kartının elektronik imza aracı olarak kullanılmasında elektronik imza kanunu hükümleri uygulanacak. Kimlik kartının temassız yongasındaki bilgiler ikili antlaşma yapılan ülkelerde seyahat belgesi olarak kullanılabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı elektronik kimlik doğrulama sistemi yönetmeliğine göre, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) ile ilgili inceleme, değerlendirme ve izin işlemlerini gerçekleştirmek EKDS Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak.

Elektronik kimlik doğrulama ve kimlik doğrulamanın arşivlenmesine ilişkin hizmeti sağlayacak kamu veya özel hukuk tüzel kişilerince oluşturulacak Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcılığı (KDHS) için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılacak.

KDHS'ler, EKDS'ye ilişkin imza oluşturma ve doğrulama verileri ile sertifikasını Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkaramayacak. KDHS'ye ait imza oluşturma ve doğrulama verilerinin geçerlilik süresi 10 yılı aşamayacak. Kimlik kartındaki veriler kimlik doğrulama amacı dışında kullanılamayacak. Biyometrik veriler ile kimlik kartlarına ait PIN veya PUK bilgileri toplanamayacak, saklanamayacak ve paylaşılamayacak.

KAYNAK:REUTERS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Altın düşüşe geçti!Altın düşüşe geçti!
Evde bakım aylığı yatan iller listesi!Evde bakım aylığı yatan iller listesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Turkcell'in devri onaylandı
Turkcell'in devri onaylandı
Altın düşüşe geçti!
Altın düşüşe geçti!
İşte doların yeni fiyatı!
İşte doların yeni fiyatı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman?
KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?
Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?
Altının gram fiyatında düşüş!
Altının gram fiyatında düşüş!
KYK burs, kredi ve yurt başvurusu ne zaman?
KYK burs, kredi ve yurt başvurusu ne zaman?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüketici güven endeksi açıklandı
Tüketici güven endeksi açıklandı
Altın düşüşe geçti... Gram altın ne kadar? 22 Ekim Perşembe Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını son durum!
Altın düşüşe geçti!
Borsa, 8,5 ayın kapanış rekorunu tazeledi
Borsa rekor tazeledi
Varlık Fonu Türkcell'de en büyük hissedar oluyor
Varlık Fonu Türkcell'de en büyük hissedar oluyor
Demir yollarında yolcu taşımacılığı özel şirketlere açılacak
Demir yollarında yolcu taşımacılığı özel şirketlere açılacak
2021 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2021 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.