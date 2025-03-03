FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TCDD 57 personel alımı yapacak! Şartları belli oldu

TCDD 57 personel alımı yapacak! Şartları belli oldu

03.03.2025 11:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 48'si tren teşkil işçisi ve 9'u vinç operatörü 57 personel istihdam edecek.

TCDD 57 personel alımı yapacak! Şartları belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 48'si tren teşkil işçisi ve 9'u vinç operatörü 57 personel istihdam edecek.

Buna göre, iş gücü talepleri, KPSS şartı gözetilerek 7 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "https://esube.iskur.gov.tr/" internet adresinden yayımlanacak.

tcddd

Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi, yeri ve sonucu gibi bilgiler, TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.

Başvuru yapıp İŞKUR tarafından gönderilen nihai listede isimleri yer alan adayların evrakını bildirilecek tarihlerde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

thumbs_b_c_03db35365d2d36bf04ea36097fd1389b

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerinde yürütülen çalışmaların "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" kapsamda olması ve niteliği gereği ilan edilen iş gücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.

Başvuruda bulunacak tren teşkil işçisi adaylarının, ilan tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Çalışan annelere verilen destek miktarı artırıldı! Çalışan annelere verilen destek miktarı artırıldı!
Emtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlendiEmtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlendi
Anahtar Kelimeler:
iş ilanları TCDD
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamını duyurdu!

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamını duyurdu!

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Memur ve emekliye zam için ilk rakam ortaya çıktı!

Memur ve emekliye zam için ilk rakam ortaya çıktı!

ABD Başkanı Trump konuştu, Bitcoin yeniden yükselişe geçti

ABD Başkanı Trump konuştu, Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, Mart ayı kira zam oranı belli oldu!

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, Mart ayı kira zam oranı belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.