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TCDD Yüksek Hızlı Trenlere zam yaptı! İşte güncel ücretler

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.01.2025 09:20
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Tren biletlerine de yılın ilk zammı geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren biletlerine zam yaptı. Peki 2025 yılında güncel tren biletleri ne kadar oldu? İstanbul-Ankara arası trenle ne kadar? Eskişehir-İstanbul YHT ile kaç lira? İşte detaylar...

TCDD Yüksek Hızlı Trenlere zam yaptı! İşte güncel ücretler

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 2025 yılının ilk zammını yaptı. Bugün itibarıyla geçerli olan zamlı tarifeyi TCDD, yazılı açıklama ile duyurdu. Yapılan açıklamada TCDD, enflasyon ve yeniden değerleme oranının altında bir zam yapıldığını kaydetti.
TCDD'den yapılan açıklama şu şekilde:

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"Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir. Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz. Yolcularımıza önemle duyurulur"

Peki, güncel YHT biletleri ne kadar oldu? İşte seferlere göre tren biletleri...

  • Ankara-İstanbul güzergahı 540 TL'den 780 TL
  • Ankara-Konya güzergahı 250 TL'den 360 TL
  • Ankara-Eskişehir güzergahı 280 TL'den 390 TL
  • İstanbul-Eskişehir güzergahı 350 TL'den 505 TL

  • İstanbul-Konya güzergahı 790 TL'den 1140 TL

    Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Zam tren TCDD
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