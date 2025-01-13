TCDD Yüksek Hızlı Trenlere zam yaptı! İşte güncel ücretler

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 2025 yılının ilk zammını yaptı. Bugün itibarıyla geçerli olan zamlı tarifeyi TCDD, yazılı açıklama ile duyurdu. Yapılan açıklamada TCDD, enflasyon ve yeniden değerleme oranının altında bir zam yapıldığını kaydetti.

TCDD'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir. Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz. Yolcularımıza önemle duyurulur"

Peki, güncel YHT biletleri ne kadar oldu? İşte seferlere göre tren biletleri...

