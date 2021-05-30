FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TCL, Türkiye'de üretime başladı! Bakan Varank'tan global markalara çağrı

TCL, Türkiye'de üretime başladı! Bakan Varank'tan global markalara çağrı

30.05.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arçelik ile güçlerini birleştiren TCL, akıllı telefon üretimine başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ'da üretime başlayan tesise gerçekleştirdiği ziyarette, global markalara çağrıda bulunarak, "Çok çeşitli teşvikler ve avantajlar sağlıyoruz. Sadece Türkiye pazarını değil, Türkiye'den ihracatı da düşünün. Yerli tedarikçileri artırarak verimli üretin, maliyetleri düşürün." dedi.

TCL, Türkiye'de üretime başladı! Bakan Varank'tan global markalara çağrı

Dünyada hızla büyüyen tüketici elektroniği sektörünün Türkiye'ye ilgisi devam ediyor. Uzak Doğulu küresel oyuncuların ardından mobil cihazlar konusunda uzman bir başka teknoloji devi TCL'nin de tercihi Türkiye oldu. Arçelik ile güçlerini birleştiren TCL, akıllı telefon üretimine başladı.

Varank, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Çerkezköy OSB'de TCL markasıyla üretime başlayan tesisi ziyaret etti. Ziyarette, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, TCL Avrupa Başkanı Frank Zhang, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ile TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, üretim tesisi ve ürünler hakkında Bakan Varank’a bilgi verdi.

Tesiste incelemelerde bulunan Varank, üretim bandından inen telefonları imzaladı.

KAPASİTE 450 BİN, HEDEF 1 MİLYON TELEFON

Varank, daha sonra yaptığı değerlendirmede akıllı telefon pazarında global markaların yatırımlarını Türkiye'ye çekmeye başladıklarını, pazarın dünyada ve Türkiye'de gittikçe büyümeye devam ettiğini belirterek, "TCL, Arçelik ile bir iş birliğine girişti ve beraberce üretim gerçekleştiriyorlar. Buranın yıllık üretim kapasitesi 450 bin telefon. Şu anda SKD sistemiyle üretim gerçekleştiriliyor ama önümüzdeki dönemde hem CKD sistemiyle daha fazla parçayı Türkiye’ye getirip burada montajını gerçekleştirecekler hem de 2022 yılında üretim kapasitelerini 1 milyon telefona çıkarma niyetleri var." diye konuştu.

TCL'nin hem Çin'de hem de global anlamda önemli bir marka olduğunu vurgulayan Varank, "Özellikle LCD sektöründe ve televizyon pazarında çok güçlüler. Türkiye'de de hem televizyon hem de akıllı telefon pazarında kendi üretimleriyle faaliyet göstermeye başlıyorlar." ifadesini kulandı.

"TÜRKİYE'NİN AVANTAJLARINDAN FAYDALANIN"

Varank, global markalara ve yerli üreticilere çok çeşitli teşvik ve avantajlar sağladıklarını kaydederek, "Global markalara şu tavsiyemiz var: Sadece Türkiye pazarını düşünmeyin, özellikle Türkiye'den ihracatı düşünün ve yerli tedarikçileri artırarak hem markanızı çok daha verimli bir şekilde ülkemizde üretin hem de maliyetlerinizi düşürün. Bu sayede de globalde yaptığınız pazar yarışında Türkiye'nin avantajlarından faydalanın." çağrısını yaptı.

Farklı markaların yatırım stratejilerinde planladıkları aksiyonlar, hedef büyütme niyetleri olduğunu anlatan Varank, Bakanlık olarak, hükümetin diğer birimleriyle birlikte global markaların Türkiye'de teknoloji yatırımlarını daha da artırmaları için ellerinden gelen gayreti göstereceklerine dikkati çekti.

ÖNCE TÜRKİYE PAZARI SONRA İHRACAT

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Ebiçlioğlu, TCL'nin televizyon ve cep telefonunda dünyanın önemli üreticilerinden olduğunu ifade ederek, "Kendileriyle öncelikle Türkiye pazarı, bilahare ihracat olmak üzere iş birliği başlattık. Kendi üretim tesislerimizde TCL markalı cep telefonu üretimine başladık." dedi.

TCL Avrupa Başkanı Zhang, hükümetin kendilerine yerel bir ortakla çalışma konusunda birçok kolaylık sağladığına işaret ederek, bunun Türkiye'de yatırım yapmalarında kendilerine daha fazla güven verdiğini vurguladı.

TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Tunca, "Bakanımızın da teşvikleriyle ilk cep telefonumuzun test üretimlerini tamamladık. Arçelik'in katma değeri ve TCL'nin teknik yetkinlikleriyle Türk kullanıcılarla buluşmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Yıl sonuna kadar 4 cep telefonu modelimizi Türkiye’de üretmiş olacağız." diye konuştu.

TCL İLE ARÇELİK'İN GÜÇ BİRLİĞİ

TCL, dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. Televizyon ve mobil cihazları 160’tan fazla ülkede satılan TCL’nin ses cihazları ve akıllı ev ürünleri de bulunuyor. TCL’nin güç birliği yaptığı Arçelik de 12 markası ve dünya çapında 30 bin çalışanı ile 150’ye yakın ülkede ürünlerini satıyor. TCL ile Arçelik birlikteliğinin gelecek dönemde daha da gelişeceği ifade ediliyor.

Varank’a ziyaretinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler eşlik etti.

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
30 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (30 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?30 Mayıs Altın bilezik gram fiyatları | Bugün (30 Mayıs) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?
Araç sahipleri için önemli karar!Araç sahipleri için önemli karar!
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varank
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Yargıtay’dan emsal karar! "Lan oğlum sen ne ayaksın?" sözü...

Yargıtay’dan emsal karar! "Lan oğlum sen ne ayaksın?" sözü...

Renault Megan 2021 Mayıs ayı fiyat listesi!

Renault Megan 2021 Mayıs ayı fiyat listesi!

4 Haziran'da hesaplara yatırılacak

4 Haziran'da hesaplara yatırılacak

Günlük faiz hesaplaması!

Günlük faiz hesaplaması!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ünlü ekonomistten çarpıcı kripto para uyarısı!

Ünlü ekonomistten çarpıcı kripto para uyarısı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Dev Bitcoin tahmini: Satışlar devam edebilir!

Dev Bitcoin tahmini: Satışlar devam edebilir!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.