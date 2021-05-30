TCL, Türkiye'de üretime başladı! Bakan Varank'tan global markalara çağrı

Varank, daha sonra yaptığı değerlendirmede akıllı telefon pazarında global markaların yatırımlarını Türkiye'ye çekmeye başladıklarını, pazarın dünyada ve Türkiye'de gittikçe büyümeye devam ettiğini belirterek, "TCL, Arçelik ile bir iş birliğine girişti ve beraberce üretim gerçekleştiriyorlar. Buranın yıllık üretim kapasitesi 450 bin telefon. Şu anda SKD sistemiyle üretim gerçekleştiriliyor ama önümüzdeki dönemde hem CKD sistemiyle daha fazla parçayı Türkiye’ye getirip burada montajını gerçekleştirecekler hem de 2022 yılında üretim kapasitelerini 1 milyon telefona çıkarma niyetleri var." diye konuştu.

Dünyada hızla büyüyen tüketici elektroniği sektörünün Türkiye'ye ilgisi devam ediyor. Uzak Doğulu küresel oyuncuların ardından mobil cihazlar konusunda uzman bir başka teknoloji devi TCL'nin de tercihi Türkiye oldu. Arçelik ile güçlerini birleştiren TCL, akıllı telefon üretimine başladı.

TCL'nin hem Çin'de hem de global anlamda önemli bir marka olduğunu vurgulayan Varank, "Özellikle LCD sektöründe ve televizyon pazarında çok güçlüler. Türkiye'de de hem televizyon hem de akıllı telefon pazarında kendi üretimleriyle faaliyet göstermeye başlıyorlar." ifadesini kulandı.

"TÜRKİYE'NİN AVANTAJLARINDAN FAYDALANIN"

Varank, global markalara ve yerli üreticilere çok çeşitli teşvik ve avantajlar sağladıklarını kaydederek, "Global markalara şu tavsiyemiz var: Sadece Türkiye pazarını düşünmeyin, özellikle Türkiye'den ihracatı düşünün ve yerli tedarikçileri artırarak hem markanızı çok daha verimli bir şekilde ülkemizde üretin hem de maliyetlerinizi düşürün. Bu sayede de globalde yaptığınız pazar yarışında Türkiye'nin avantajlarından faydalanın." çağrısını yaptı.

Farklı markaların yatırım stratejilerinde planladıkları aksiyonlar, hedef büyütme niyetleri olduğunu anlatan Varank, Bakanlık olarak, hükümetin diğer birimleriyle birlikte global markaların Türkiye'de teknoloji yatırımlarını daha da artırmaları için ellerinden gelen gayreti göstereceklerine dikkati çekti.