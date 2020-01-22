TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları,

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09888 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05389 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4982 BHD BAHREYN DİNARI 15.7416 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6157 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3469 BRL BREZİLYA REALİ 1.4088 CZK ÇEK KORUNASI 0.26154 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11651 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41084 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00510 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0592 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08339 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88388 HKD HONG KONG DOLARI 0.76367 IQD IRAK DİNARI 0.00497 ISK İZLANDA KRONU 0.04771 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01572 HUF MACAR FORİNTİ 0.01960 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10671 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4599 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31653 EGP MISIR LİRASI 0.37537 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7892 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5520 RSD SIRP DİNARI 0.05594 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3990 SYP SURİYE LİRASI 0.01360 THB TAYLAND BAHTI 0.19528 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6980 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24324 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3664 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7192 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19780 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9157
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