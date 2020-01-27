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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09902 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05357 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5028 BHD BAHREYN DİNARI 15.7627 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6178 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3496 BRL BREZİLYA REALİ 1.4200 CZK ÇEK KORUNASI 0.25959 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00044 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11689 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40900 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00505 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0576 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08316 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88025 HKD HONG KONG DOLARI 0.76408 IQD IRAK DİNARI 0.00498 ISK İZLANDA KRONU 0.04768 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01560 HUF MACAR FORİNTİ 0.01942 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10632 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4617 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31380 EGP MISIR LİRASI 0.37580 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7877 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5344 RSD SIRP DİNARI 0.05577 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3802 SYP SURİYE LİRASI 0.01361 THB TAYLAND BAHTI 0.19363 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7003 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24155 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3815 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7183 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19719 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8994

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