TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları,

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09883 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05336 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5006 BHD BAHREYN DİNARI 15.7531 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6168 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3394 BRL BREZİLYA REALİ 1.4105 CZK ÇEK KORUNASI 0.25901 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00044 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11684 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40452 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00503 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0564 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08325 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87882 HKD HONG KONG DOLARI 0.76349 IQD IRAK DİNARI 0.00497 ISK İZLANDA KRONU 0.04759 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01560 HUF MACAR FORİNTİ 0.01939 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10627 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4533 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31454 EGP MISIR LİRASI 0.37611 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7823 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5290 RSD SIRP DİNARI 0.05564 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3709 SYP SURİYE LİRASI 0.01361 THB TAYLAND BAHTI 0.19219 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6992 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24000 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3733 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7185 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19710 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8798
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