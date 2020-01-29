TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları,

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09894 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05342 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5047 BHD BAHREYN DİNARI 15.7718 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6187 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3418 BRL BREZİLYA REALİ 1.4179 CZK ÇEK KORUNASI 0.25958 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00044 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11688 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40690 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00504 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0524 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08343 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87914 HKD HONG KONG DOLARI 0.76495 IQD IRAK DİNARI 0.00498 ISK İZLANDA KRONU 0.04806 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01570 HUF MACAR FORİNTİ 0.01938 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10617 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4573 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31702 EGP MISIR LİRASI 0.37656 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7807 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5281 RSD SIRP DİNARI 0.05562 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3679 SYP SURİYE LİRASI 0.01362 THB TAYLAND BAHTI 0.19180 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7012 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23902 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3862 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7195 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19758 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8767
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