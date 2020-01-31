TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları,

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09937 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05403 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5237 BHD BAHREYN DİNARI 15.8572 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6275 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3734 BRL BREZİLYA REALİ 1.4084 CZK ÇEK KORUNASI 0.26145 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00044 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11725 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40165 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00500 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0692 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08373 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88639 HKD HONG KONG DOLARI 0.76952 IQD IRAK DİNARI 0.00501 ISK İZLANDA KRONU 0.04834 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01575 HUF MACAR FORİNTİ 0.01960 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10709 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4587 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31718 EGP MISIR LİRASI 0.37835 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.7752 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5353 RSD SIRP DİNARI 0.05611 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3775 SYP SURİYE LİRASI 0.01370 THB TAYLAND BAHTI 0.19169 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7104 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23862 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.4315 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7336 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19718 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8618
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