TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan yeni açıklama: "Gereken her adımı proaktif bir şekilde attık"

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla birlikte piyasalarda deprem yaşandı. Borsada tarihi düşüş; altın, dolar ve euro'da ise tarihi yükseliş görüldü. 19 Mart-21 Mart arası Merkez Bankası'nın 26 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirdiği iddia edilmişti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, uluslararası yatırımcıların katıldığı toplantıda gün gün ne kadar döviz satıldığını açıklamıştı.

Ekonomim’in toplantıya katılan kaynaklardan edindiği bilgiye göre 19 Mart Çarşamba günü 10 milyar dolar satış gerçekleştirildi. 20 Mart Perşembe günü 3 milyar dolar satış oldu. 22 Mart Cuma günü Merkez Bankası 12 milyar dolar sattı. Üç günlük satışın toplam miktarı 25 milyar dolar oldu.

"GEREKEN HER ADIMI PROAKTİF ŞEKİLDE ATTIK"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'dan yeni bir açıklama geldi. Karahan, "Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif bir şekilde attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çok geniş ve güçlü bir araç setine sahip. Temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.