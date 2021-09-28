TCMB Başkanı'ndan faiz indirimine ilişkin ilk açıklama!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuşma yapıyor. Kavcıoğlu "Salgın dönemi 2008'den daha maliyetli oldu" diyor.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Salgın dönemi 2008'den daha maliyetli oldu. Küresel enflasyonun ivmelendiği bir süreci halen yaşıyoruz. Küresel üretim talep artışına halen yetişemedi. Hizmet sektörünün salgın nedeniyle olumsuz ayrışması tüm dünya için ön plana çıktı. İstihdam açısından oluşan maliyetler 2008 krizinin çok ötesine geçti. Ekonomilerin durma noktasına geldiği bu dönemde finansal sistemin faaliyete devam etmesi açısından Merkez Bankalarının müdahaleleri yerinde olmuştur. Yaptığımız düzenlemelerde nakit akışını sağladık. "

FAİZ İNDİRİMİ

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sürpriz faiz indirimiyle ilgili ilk açıklamasını yaptı. Kavcıoğlu "Faiz indirimi kararıyla salgının ekonomik etkilerini gidermek için ilk aksiyonu aldık." ifadesini kullandı.

Kavcıoğlu sözlerine şöyle devam etti, "Kredi düzenlemeleriyle ihracatçılara imkanlar sağlandı. Pandeminin olumsuz etkilerini sınırlamak için nakit akışının işlemeye devam etmesi çok önemliydi. Aldığımız tedbirlerin finansal piyasaların nakit akışını kolaylaştırıp, koruduğunu gördük. 2021'in ilk yarısı büyümedeki olumlu görünümün devam ettiğini gösteriyor. Yüksek frekanslı veriler açılmanın etkisiyle işgücü piyasasında da toparlanmaya işaret ediyor. Sanayi sektörü istihdamı son dönemde olumlu seyrediyor. Yüksek enflasyonun yansıması Merkez Bankaları tarafından yakından izlenmektedir. Emtia fiyatları yüksek enflasyonda etkili oldu. Nakliye maliyetlerinin artması ve teslimatların uzaması üretici fiyatlarında artışa neden oldu. Türkiye'deki ÜFE'deki gelişmeler kur ve emtia fiyatlarının yansımasını yaşadı. Ancak son zamanlarda başka açıklamalara da gerek olduğu anlaşıldı. "



