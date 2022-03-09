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TCMB'de olağan genel kurul tarihi belli oldu

09.03.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) olağan genel kurul toplantısının 29 Mart'ta yapılacağı açıklandı. Buna göre toplantı 29 Mart Salı saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

TCMB'de olağan genel kurul tarihi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 90. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart Salı saat 14.00’te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonunda yapılacak.

Bankadan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantıya basın mensuplarının alınmayacağı belirtildi.

Basın mensupları ile toplantıya katılım sağlayamayacak olan pay sahiplerinin bankanın internet sitesinden toplantıyı canlı olarak takip edebileceği duyuruldu.

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