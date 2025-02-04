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TCMB'den parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecek adım! Zorunlu karşılık kararı yüzde 12’ye yükseltildi

04.02.2025 00:46
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranını yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltti.

TCMB'den parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecek adım! Zorunlu karşılık kararı yüzde 12’ye yükseltildi

TCMB tarafından yapılan makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusunda, Bankanın parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu doğrultuda, bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranı yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltilmiştir." ifadesine yer verildi. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
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