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TCMB döviz ve altın swap piyasalarındaki işlemlerdeki TL faizini yükseltti

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.11.2020 10:23 | Son Güncelleme

Merkez Bankası (TCMB) döviz ve altın karşılığı TL sağladığı swap piyasalarındaki TL faiz oranını 175 baz puan artırarak yüzde 15'e yükseltti.

TCMB döviz ve altın swap piyasalarındaki işlemlerdeki TL faizini yükseltti

TCMB'nin ilgili adımı dün politika faizinin yüzde 10.25'ten yüzde 15'e yükseltilmesi ve tüm fonlamanın yüzde 15'ten yapılacağının açıklanmasının ardından geldi.

Merkez Bankası döviz karşılığı TL swap piyasasında bugün itibarıyla TL faizini yüzde 13.25'ten yüzde 15'e yükseltirken TL karşılığı altın swap piyasasındaki TL faizini de yüzde 13.25'ten yüzde 15'e yükseltti.

Banka son olarak 3 Kasım'da her iki piyasadaki TL faizini yüzde 11.75'ten yüzde 13.25'e yükseltmişti.

KAYNAK:REUTERS

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