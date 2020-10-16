TCMB Ekim ayı Beklenti Anketi: Yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi! Yıl sonu dolar ne kadar olur?

TCMB’nin reel sektör finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden meydana gelen 62 katılımcı ile gerçekleştirdiği 2020 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi yayımlandı. Özellikle vatandaşlar tarafından yıl sonu enflasyon tahmini ve yıl sonu dolar tahmini merak ediliyor. Dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle hem yatırımcılar hem de vatandaşlar, dolar yükselir mi sorusuna cevap arıyor. İşte ekim ayı TCMB Beklenti Anketi ile ilgili detaylar...

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi’ne göre yıl sonu TÜFE beklentisi %11,76’ya yükseldi. Eylül ayında %1,46 olan Ekim ayı TÜFE beklentisi bu anket döneminde %1,62 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi %11,46’dan 11,76’ya çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %10,15’ten 10,53’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi %8,86’dan 9,05’e yükseldi.

YIL SONU DOLAR NE KADAR OLUR?

Vatandaşlar arasında dolar kurundaki hareketlilik takip edilirken bir yandan da dolar ne kadar olur sorusunun cevabı merak ediliyor. Beklenti Anketi sonuçlarına göre yıl sonu dolar beklentisi de belirlendi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,5990’dan 7,8979’a çıktı. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 7,9372’den 8,3087’ye çıktı.