TCMB Ekim ayı Beklenti Anketi: Yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi! Yıl sonu dolar ne kadar olur?

TCMB’nin reel sektör finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden meydana gelen 62 katılımcı ile gerçekleştirdiği 2020 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi yayımlandı. Özellikle vatandaşlar tarafından yıl sonu enflasyon tahmini ve yıl sonu dolar tahmini merak ediliyor. Dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle hem yatırımcılar hem de vatandaşlar, dolar yükselir mi sorusuna cevap arıyor. İşte ekim ayı TCMB Beklenti Anketi ile ilgili detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi’ne göre yıl sonu TÜFE beklentisi %11,76’ya yükseldi. Eylül ayında %1,46 olan Ekim ayı TÜFE beklentisi bu anket döneminde %1,62 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi %11,46’dan 11,76’ya çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %10,15’ten 10,53’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi %8,86’dan 9,05’e yükseldi.
Vatandaşlar arasında dolar kurundaki hareketlilik takip edilirken bir yandan da dolar ne kadar olur sorusunun cevabı merak ediliyor. Beklenti Anketi sonuçlarına göre yıl sonu dolar beklentisi de belirlendi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,5990’dan 7,8979’a çıktı. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 7,9372’den 8,3087’ye çıktı.
Yıl sonu dolar beklentisinin yanı sıra yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi de belli oldu. Bir önceki anket döneminde 22,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 28,2 milyar dolar oldu. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 20,2 milyar dolardan 22 milyar dolara yükseldi.
Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2020 büyüme beklentisi % - 1,5'ten % - 0,8'e çıkarken, 2021 yılı büyüme beklentisi % 4,2'den yüzde 4,1'e indi. Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde yüzde 10,58'den 12,47'ye çıktı. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 11,64 ve yüzde 11,07 olarak kayıtlara geçti.
Şimdi beklenti anketi sonuçlarını inceleyen vatandaşlar tarafından yıl sonu enflasyon verilerinin nasıl olacağı merak ediliyor. Aynı zamanda vatandaşlar arasında dolar artacak mı sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor.
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