Deutsche Bank, Türkiye için faiz tahminini değiştirdi

Uluslararası yatırım kuruluşu Deutsche Bank, TCMB gösterge faizi için yıl sonu beklentisini artırdı. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, TCMB'nin gösterge faizi için yıl sonu beklentisi yüzde 17'den yüzde 18'e çıkarıldı. Deutsche, TCMB'nin kasım ve aralık aylarında 50'şer baz puan faiz indirmesini bekliyor.

Deutsche Bank TCMB'den ilk faiz indirimi beklentisini Ekim'den Kasım'a öteledi, yıl sonuna kadar 200 baz puan indirim öngörüsünü 100 baz puana düşürdü.

Deutsche TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında iki kere 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağını tahmin etti.

"İMKAN OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Deutsche Bank analistleri, "Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki önemli artış göz önüne alındığında, kısa vadede faizini düşürmeye imkan olmadığını düşünüyoruz" dedi.

JPMorgan ve Goldman Sachs, enflasyonun temmuz ayında iki yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 18.95'e ulaşmasının ardından geçen hafta faiz tahminlerini aşağı çekmişti.

**Kaynak: Reuters"



