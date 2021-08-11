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Deutsche Bank, Türkiye için faiz tahminini değiştirdi

11.08.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank, Merkez Bankası’ndan ilk faiz indirimi beklentisini kasım ayına öteledi.

Deutsche Bank, Türkiye için faiz tahminini değiştirdi

Uluslararası yatırım kuruluşu Deutsche Bank, TCMB gösterge faizi için yıl sonu beklentisini artırdı. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, TCMB'nin gösterge faizi için yıl sonu beklentisi yüzde 17'den yüzde 18'e çıkarıldı. Deutsche, TCMB'nin kasım ve aralık aylarında 50'şer baz puan faiz indirmesini bekliyor.

Deutsche Bank TCMB'den ilk faiz indirimi beklentisini Ekim'den Kasım'a öteledi, yıl sonuna kadar 200 baz puan indirim öngörüsünü 100 baz puana düşürdü.

Deutsche TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında iki kere 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağını tahmin etti.

Deutsche Bank..

"İMKAN OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

Deutsche Bank analistleri, "Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki önemli artış göz önüne alındığında, kısa vadede faizini düşürmeye imkan olmadığını düşünüyoruz" dedi.

JPMorgan ve Goldman Sachs, enflasyonun temmuz ayında iki yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 18.95'e ulaşmasının ardından geçen hafta faiz tahminlerini aşağı çekmişti.

**Kaynak: Reuters"

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