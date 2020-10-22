TCMB faizi sabit tuttu, dolar yükselişe geçti

Faizin piyasaların beklentisinin aksine sabit tutulması sonrası Dolar yükselişe geçti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün yaptığı toplantının ardından politika faizini yüzde 10,25'te sabit tutma kararı alındığını açıkladı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Kurul, para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermiştir" denildi.

"Kurul, dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesinin, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir" şeklinde devam eden açıklamada, "enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesinin gerektiği" vurgulandı.

Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle birlikte, toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.