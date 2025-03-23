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TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
23.03.2025 13:35
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetiminin bugün banka müdürleriyle toplantı yapacağı aktarıldı. TCMB, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltmiş, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesini kararlaştırmıştı. Öte yandan TCMB, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verildiğini aktarmıştı.

TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetiminin de banka yöneticileriyle buluşacağı öğrenildi.

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Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile gerçekleştirilecek toplantının 15.00'de başlaması öngörülüyor. Toplantının ardından TBB'nin açıklama yapacağı aktarıldı.

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BİR DİZİ ÖNLEM HAYATA GEÇMİŞTİ

TCMB, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından bir dizi önlem hayata geçirmişti. Olağanüstü toplantıyla gecelik borç verme faizini yükselten TCMB haftalık repo ihalelerine de ara verme kararı almıştı.

TCMB, vadesi 91 güne kadar likidite senetlerinin ihraç edilmesine karar verildiğini de bildirmişti.

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Ekrem İmamoğlu TCMB ekrem imamoğlu operasyonu
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