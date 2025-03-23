TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetiminin de banka yöneticileriyle buluşacağı öğrenildi.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile gerçekleştirilecek toplantının 15.00'de başlaması öngörülüyor. Toplantının ardından TBB'nin açıklama yapacağı aktarıldı.
TCMB, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından bir dizi önlem hayata geçirmişti. Olağanüstü toplantıyla gecelik borç verme faizini yükselten TCMB haftalık repo ihalelerine de ara verme kararı almıştı.
TCMB, vadesi 91 güne kadar likidite senetlerinin ihraç edilmesine karar verildiğini de bildirmişti.
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