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TCMB, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı!

09.05.2024 00:45
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı. TCMB, kredi büyümesini sınırlayıcı zorunlu karşılık uygulamasında da değişiklik yaptı.

TCMB, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı!

Merkez Bankası, menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.

TCMB'nin makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye ilişkin duyurusunda, Merkez Bankası'nın, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam ettiği belirtildi.

Duyuruda, "6 Nisan 2024 tarihli basın duyurusunda, menkul kıymet tesisi düzenlemesine yönelik sadeleşme adımları duyurulmuş ve söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planlandığı açıklanmıştı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğ ile menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır." denildi.

TCMB'nin 6 Nisan'daki duyurusunda, menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın da sonlandırılmasına karar verildiği bildirilmişti.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Merkez Bankası
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