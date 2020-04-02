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TCMB Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2020 17:26 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katıldıklarını bildirdi.

TCMB Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katıldıklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Dayanışma Kampanyası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,

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