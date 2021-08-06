TCMB'nin ağustos ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı! Yıl sonu enflasyon ve faiz beklentileri açıklandı

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılarla gerçekleştirdiği ağustos ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,64 iken, bu anket döneminde yüzde 16,30 oldu.

İşte TCMB, ağustos ayına ait "Piyasa Katılımcıları Anketi" detayları:

TCMB AĞUSTOS AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,64 iken, bu anket döneminde yüzde 16,30 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,62 iken, bu anket döneminde yüzde 12,48 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla

yüzde 10,43 ve yüzde 10,52 olarak gerçekleşmiştir.

12 ay sonra enflasyon beklentisi

2021 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,49 olasılıkla yüzde 11,00 – 11,99 aralığında, yüzde 27,01 olasılıkla yüzde 12,00 – 12,99

aralığında, yüzde 18,99 olasılıkla ise yüzde 13,00 - 13,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,74’ünün beklentilerinin yüzde 11,00 – 11,99 aralığında, yüzde 26,09’unun beklentilerinin yüzde 12,00 - 12,99 aralığında, yüzde

19,57‘sinin beklentilerinin ise yüzde 13,00 - 13,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 ay sonra enflasyon beklentisi

2021 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 42,28 olasılıkla yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 18,03 olasılıkla yüzde 11,00 – 11,99 aralığında, yüzde 11,92 olasılıkla ise yüzde 12,00 – 12,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 46,67’sinin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde

15,56‘sının beklentilerinin yüzde 11,00 - 11,99 aralığında, yüzde 13,33‘ünün beklentilerinin ise yüzde 12,00 – 12,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ve TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 19,00 olarak gerçekleşmiştir.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 5,8 iken bu anket döneminde yüzde 6,0 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde

de yüzde 4,0 olarak gerçekleşmiştir.

Piyasa Katılımcıları Anketi Toplu Sonuçları





