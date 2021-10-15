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TCMB'nin ekim ayı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' yayımlandı! Yıl sonu enflasyon ve faiz beklentileri açıklandı

15.10.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 17,63 oldu. Son günlerde üst süte rekorlar kıran dolar/TL'de ise beklenti 9,22'ye çıktı.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 52 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 17,63

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,74 iken, bu anket döneminde yüzde 17,63 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,94 iken, bu anket döneminde yüzde 13,91 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla
yüzde 10,71 ve yüzde 11,27 olarak gerçekleşmiştir.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,00 iken, bu anket döneminde yüzde 17,82 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,00 iken, bu anket döneminde yüzde 17,63 olarak gerçekleşmiştir.

YIL SONU DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,92 TL iken, bu anket döneminde 9,22 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,56 TL iken, bu anket döneminde 10,01 TL olarak gerçekleşmiştir.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,2 iken bu anket döneminde yüzde 8,9 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2 olarak gerçekleşmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TCMB
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