TCMB'nin "Ödemelerin Merkezi" isimli internet sitesi yayında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), "Ödemelerin Merkezi" isimli internet sitesi kamuoyunun hizmetine açıldı.

TCMB'nin "Ödemelerin Merkezi" isimli internet sitesi yayında
Cansu Akalp

TCMB, resmi sitesinde "Ödemelerin Merkezi" internet sitesine ilişkin duyuru yayımladı.

Duyuruda, "FAST Sistemi, TCMB Ödeme Sistemleri, Dijital Türk Lirası, TR Karekod, Açık Bankacılık ve Siper Güvenlik Katman Servisi başta olmak üzere TCMB'nin ödemeler alanına dair yaptığı çalışmalara ilişkin güncel bilgilerin yer aldığı Ödemelerin Merkezi isimli internet sitesi TCMB tarafından 5 Aralık 2025 tarihinde devreye alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, "Ödemelerin Merkezi" internet sitesine erişim için internet adresi de duyuruda paylaşıldı.

