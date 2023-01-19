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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 128 milyar dolar oldu

19.01.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, Aralık 2022'de bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 128,7 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 128 milyar dolar oldu

TCMB tarafından, Aralık 2022 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2 artarak 128,7 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 4,8 artışla 75,4 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 6,6 yükselişle 45,8 milyar dolara çıktı.

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Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) aralıkta bir önceki aya göre yüzde 7,9 artarak 31,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 25,0 milyar doları anapara, 6,4 milyar doları faizden oluştu.

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Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 71,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 36,3 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 54,4 milyar dolara indi.

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Merkez Bankası

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