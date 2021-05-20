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TCMB - Uluslararası yatırım açığı Mart'ta 339.3 milyar dolar

20.05.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, geçen yıl sonundaki 403.5 milyar dolardan, Mart sonunda 339.3 milyar dolara geriledi.

TCMB - Uluslararası yatırım açığı Mart'ta 339.3 milyar dolar

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Mart sonu itibarıyla, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, geçen yıl sonuna göre yüzde 3.5 artışla 250.2 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri yüzde 8.6 azalışla 589.5 milyar dolara geriledi.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA DÜŞÜŞ

Bu dönemde, rezerv varlıklar yüzde 7.1 azalışla 86.7 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar yüzde 15.6 artışla 106.8 milyar dolara yükseldi.

Varlıklar kapsamındaki diğer yatırımlardan, bankaların yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 30 artışla 54.5 milyar dolara yükseldi.
Yükümlülükler kapsamındaki doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 23.2 azalışla 163.7 milyar dolara geriledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
döviz TCMB
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