FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TCMB, Veri Araştırma Merkezi (VERİM) projesini hayata geçirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bilimsel araştırmalara daha fazla katkı sunmak ve karar alma süreçlerinde veri temelli analizlerin kullanımını artırmak hedefliyle Veri Araştırma Merkezi (VERİM) Projesi'ni hayata geçirdi.

TCMB, Veri Araştırma Merkezi (VERİM) projesini hayata geçirdi

TCMB'den yapılan duyuruda, veriye dayalı araştırmaları teşvik etmek amacıyla, araştırmacıların mikro düzeydeki verilere güvenli erişimini sağlayacak VERİM Projesi'nin hayata geçirildiği bildirildi.

TCMB, Veri Araştırma Merkezi (VERİM) projesini hayata geçirdi 1

VERİM'in, para politikası, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve sürdürülebilir kalkınma gibi TCMB Araştırma Gündemi ile uyumlu alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek için araştırmacılara yüksek kalitede veriye erişim imkanı sağladığı belirtilen duyuruda, "VERİM, kamu kurum ve kuruluşları, akademik kurumlar ve uluslararası organizasyonlarla işbirliğine açıktır. Verilere erişim, TCMB güvenli veri erişim kuralları çerçevesinde, yalnızca TCMB bünyesinde VERİM için tahsis edilmiş fiziksel ortamda ve yazılım altyapısıyla gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Duyuruda, TCMB'nin, VERİM aracılığıyla bilimsel araştırmalara daha fazla katkı sunmayı ve karar alma süreçlerinde veri temelli analizlerin kullanımını artırmayı hedeflediği bilgisi paylaşıldı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk zeytinyağı raflardan toplanıyor!Türk zeytinyağı raflardan toplanıyor!
Bakan Şimşek duyurdu: "500 bin sosyal konut üretilecek"Bakan Şimşek duyurdu: "500 bin sosyal konut üretilecek"

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tarlada aşkla başladı, tarlada cinayetle bitti: Korkunç itiraf geldi

Tarlada aşkla başladı, tarlada cinayetle bitti: Korkunç itiraf geldi

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Ahmet Daştanbek’in o paylaşımları ortaya çıktı, atın üstünden inmemiş…

Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Ahmet Daştanbek’in o paylaşımları ortaya çıktı, atın üstünden inmemiş…

Türk teknoloji devi iflas yolunda

Türk teknoloji devi iflas yolunda

Uygulama bugün başladı! Karekodla takip edilecek

Uygulama bugün başladı! Karekodla takip edilecek

Bakan Şimşek duyurdu: "500 bin sosyal konut üretilecek"

Bakan Şimşek duyurdu: "500 bin sosyal konut üretilecek"

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.