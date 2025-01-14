FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TCMB yayımladı: Parasal sıkılaşma kamu maliyesine 6,8 milyar TL katkı sağladı

TCMB yayımladı: Parasal sıkılaşma kamu maliyesine 6,8 milyar TL katkı sağladı

14.01.2025 15:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Merkez'in Güncesi'nde "Para Politikası Duruşu ve Hazine İhaleleri" başlıklı bir yazı yayımladı. Yayımlanan yazıda, Hazine'nin yeniden ihraç ihaleleri bağlamında, sıkı para politikası duruşunun borçlanma maliyetlerini azaltıcı etkisini incelendi. İşte detaylar...

TCMB yayımladı: Parasal sıkılaşma kamu maliyesine 6,8 milyar TL katkı sağladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası blog sayfası Merkezin Güncesi'nde yer alan "Para Politikası Duruşu ve Hazine İhaleleri" başlıklı bir analiz yayımladı. Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan yazıyı, Piyasalar Genel Müdürlüğü Türk Lirası Piyasaları Müdürü Ali Gencay Özbekler ve Uzman Yardımcıları Ali İzzeddin Çelebi, Alper Tunga Demir yayımladı.

Analizde, para politikası, kamu borçlanma maliyetlerini getiri eğrisinin şekli ve borçlanma ihalelerine yönelik talep üzerinden etkileyebileceği belirtilerek, sıkı para politikasının uygulandığı dönemlerde kısa vadeli faizler politika faiziyle birlikte yükselirken, enflasyonda düşüş beklentisinin uzun vadeli faizleri düşürebildiği kaydedildi.

Benzer şekilde enflasyon ile mücadelenin, öngörülebilirliği artırarak bankaların borçlanma araçlarına yönelik risk iştahını ve risk taşıma kapasitesini güçlendirdiği bildirilen analizde, böylelikle, tahvilin yeniden ihraç edildiği ihalelerde talep eğrisinin esnekliği arttığı ve ikincil piyasadaki faiz değişimin sınırlı kaldığı aktarıldı.

Analizde, Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden ihraç ihaleleri bağlamında, sıkı para politikası duruşunun borçlanma maliyetlerini azaltıcı etkisinin incelendiği ifade edildi.

merkez-5

"HAZİNE'NİN MALİYETİ AZALIYOR"

Hazine borçlanma ihalelerinde oluşan talep eğrisinin, ihale kesim noktasına kadar gerçekleşen fiyat-miktar verileri kullanılarak hesaplanabildiği belirtilen analizde, Talep eğrisinin, hazine ihalelerinde oluşan borçlanma miktarı ve maliyeti arasındaki ilişkiyi gösterdiğini kaydedildi.

Analizde, talep eğrisinin daha yatay konuma gelmesinin fiyat esnekliğinin artması anlamına geldiği aktarılırken, tahvil fiyatlarıyla faizleri arasındaki negatif ilişkiyi de göz önüne alındığında, daha esnek (yatay) bir eğrinin, aynı miktarda borçlanma için Hazine’nin maliyetini azalttığı belirtildi.

Talep eğrisinin esnekliğinin şekillenmesinde, para politikası duruşu destekleyici bir rol oynadığı, nitekim Hazine borçlanma ihalelerinde oluşan miktar ve fiyat değerlerine dönemsel bakıldığında, sıkı para politikası uygulanan dönemlerde daha esnek bir talep eğrisi oluştuğu aktarılan analizde, buradaki temel hususun, ihalelerde gözlenen talep eğrisinin yataylaşmasının bankaların risk taşıma kapasitesinin artmasıyla ilişkilendirilmesi olduğu kaydedildi.

Analizde, sıkı para politikasının olduğu ortamda, eğrinin uzak ucunun yukarı yönlü kaydığı ve böylece miktarın fiyat üzerindeki etkisinin azaldığı ifade edilerek, eğrideki yataylaşmanın ihalede gerçekleşen talep koşullarının iyileştiğini ve Hazine’nin daha düşük maliyetle borç alabildiğini gösterdiği işaret edildi.

merkez-2

"40 BAZ PUAN DÜŞÜYOR"

Analiz sonuçlarının, sıkı para politikasının birincil piyasadaki söz konusu olumlu etkisine işaret ettiği belirtilirken, sıkı para politikası duruşu çerçevesinde esnekliklerdeki artış kanalıyla borçlanma maliyetinde azalış olduğu kaydedildi.

TCMB’nin son parasal sıkılaşma döngüsüne odaklanıldığında, Hazine yeniden ihraç ihalelerinde borçlanma maliyetlerinin ortalamada 40 baz puan düştüğü ifade edilen analizde, bunun kamu maliyesine yaklaşık 6,8 milyar TL katkıda bulunduğunun hesaplandığı aktarıldı.
Analizde, sıkı para politikasının parasal aktarım kanalı üzerinden tahvil piyasalarında getiri oranlarını artırırken, öngörülebilirlik ve beklentiler kanalı üzerinden yeniden ihraç ihalelerinde gerçekleşen talep esnekliğini desteklediği bildirildi.

Analizde, "Öngörülebilirlik ve kredibilite katkısıyla artan esneklik bankaların risk taşıma kapasitesinin yükselişine işaret ediyor. Böylece, TCMB’nin politika duruşu ile finansal sistemi desteklediğini ve Hazine ihaleleri üzerinden kamu maliyesine katkıda bulunduğunu değerlendiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İhaleyi gösterdi, "Apar topar eklediler" dedi!

İhaleyi gösterdi, "Apar topar eklediler" dedi!

Talisca'da ortalık karıştı! Transferi böyle duyurdular... Yönetim şaşkın

Talisca'da ortalık karıştı! Transferi böyle duyurdular... Yönetim şaşkın

Bakanlık harekete geçti, piyasadan toplatılıyor! Markalar açıklandı

Bakanlık harekete geçti, piyasadan toplatılıyor! Markalar açıklandı

Gram altında '4 bin 500 TL' diyerek tarih verdi! 'Yanılgı olmasın'

Gram altında '4 bin 500 TL' diyerek tarih verdi! 'Yanılgı olmasın'

Emekliyi üzecek haber 2025'te geldi

Emekliyi üzecek haber 2025'te geldi

Maaşlı çalışanken şimdi patron oldular! Parmakla gösteriliyorlar

Maaşlı çalışanken şimdi patron oldular! Parmakla gösteriliyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.