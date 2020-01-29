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TCMB'den repo ihalesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 Şubat vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 5 Şubat vadeli ve 11 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
piyasalar, repo,

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