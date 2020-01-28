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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları aralıkta arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları aralıkta arttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak 105,5 milyar dolara çıktı.

TCMB tarafından, Aralık 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları Aralık 2019'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak 105,5 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 0,3 artarak 77,1 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,5 artarak 26,9 milyar dolara ulaştı.

Aralıkta bir önceki aya göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve TCMB'nin önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) net bazda bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarak 16 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu tutarın 11,2 milyar doları anapara, 4,8 milyar doları faizlerden oluştu.

TCMB'nin yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri aralıkta 18,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 9,3 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler 2019'un aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 azalarak 34,6 milyar dolara geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
piyasalar, TCMB, Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri,

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