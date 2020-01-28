TEB deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor

İstanbul, 28 Ocak (DHA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), Elazığ’da meydana gelen ve başta Malatya olmak üzere pek çok çevre ilde hissedilen deprem sonrası olaydan etkilenen vatandaşların bireysel kredi taksitinin veya kredi kartı ekstresinin son ödeme tarihini 3 ay faizsiz erteleme kararı aldı.

TEB'den yapılan açıklamada, "Buna ek olarak deprem nedeniyle zor günler geçiren bölge halkının EFT, havale ve swift işlemlerinden ve bölgedeki şubelere gelecek havale işlemlerinden 3 ay boyunca ücret alınmayacak, 1 ay süresince de ortak ATM kullanımları ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca TEB müşterilerinin bankacılık işlemlerini kolay ve kesintisiz sürdürebilmesi için ‘Gezgin Şube’sini de bölgeye gönderiyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"TEB, Elazığ ve Malatya’da depremden etkilenen müşterilerini destekleyecek karar aldı. Buna göre TEB müşterisi depremzedeler; erteleme talebiyle TEB’in Elazığ ve Malatya şubelerine başvurduğu takdirde bireysel kredi taksitleri ve kredi kartı ekstreleri 3 ay boyunca faizsiz olarak ertelenecek.

"Depremden etkilenen Elazığlı ve Malatyalı vatandaşlar, ertelemeye ek olarak 3 ay boyunca şube, online bankacılık veya TEB’in mobil bankacılık uygulaması CEPTETEB gibi çeşitli kanallardan gerçekleştireceği EFT, havale ve swift işlemleri ile bölgede yer alan şubelere gelecek havale işlemleri için de ekstra ödeme yapmayacak. Ayrıca vatandaşlardan 1 ay süresinde ortak ATM kullanımlarından ücret alınmayacak."

