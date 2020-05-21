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Tebligatlar yola çıktı! Adınıza haciz kararı olup olmadığını sorgulamak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2020 12:27 | Son Güncelleme

Haciz işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi adına borçlulara tebligat gönderiliyor. Banka hesabınıza ya da size ait olan mallara haciz gelmemesi için gerekli sorgulamaları düzenli olarak yapmanız gerekir. Zira borcun ödenmemesi halinde faiz uygulaması ve devamında haciz işlemi devreye girer.

Tebligatlar yola çıktı! Adınıza haciz kararı olup olmadığını sorgulamak için...

Haciz, borçlu ve alacaklı tarafların ikisini de ilgilendiren yasal bir kavramdır. Buna göre haciz temelde; borcun belirlenen süre boyunca ödenmemesi durumunda devlet tarafından tahsil edilmesini ifade eder. Ancak haczin gerçekleştirilmesi için İcra ve İflas Kanunu kapsamında yer alan maddelere uygun olması gerekir.

Borca konu olan alacak ve borçlu tarafından yasalar çerçevesinde yerine getirilmesi gereken sorumlulukları bulunur. Bu sorumlulukların arasında borçlunun borcunu verilen sürede ödeme zorunluluğu; alacaklının ise borcu hukuki olarak ispat etmesi mecburiyeti yerini almıştır. Alacaklının hukuki açıdan ispat ettiği borcunu tahsil edememesi durumunda İcra Mahkemesine başvurarak haciz işlemini başlatmasına izin verilir. Hatırlatma tebliğine cevap alınmaması durumunda başlatılan haciz işleminin ardından borçlunun ikamet adresine ihtarname gönderilir. Çeşitli nedenlerle borçluya ihtarnamenin ulaşmaması ise sorunları beraberinde getirir. Kişilerin mağduriyet yaşamaması adına haciz sorgulama işlemleri geliştirilmiştir. İşte, karşınızda haciz sorgulama adımları...

HACİZ SORGULAMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Alacaklı şahıs ya da şirketin borcunu haciz yoluyla tahsil edebilmesi için İcra Mahkemesinde dava açması gerekir. Bu nedenle haciz sorgulama işlemi icra dosyası takibiyle eş adımlara sahiptir. İcra dosyaları, ilgili icra müdürlüklerinin sisteminde kayıtlı olduğu için e-Devlet kapısı ve UYAP sistemi üzerinden sorgulama mümkündür.

UYAP SİSTEMİNDEN KISA MESAJ ARACILIĞIYLA HACİZ SORGULAMA

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), yasal anlamda dosyaların tek bir çatı altında toplanmasına imkan tanıyan oldukça kullanışlı bir sistemdir. UYAP sisteminde bulunan bütün dosyalar için sorgulama yapma imkanı geliştirilmiştir. Teknolojinin nimetlerinden yararlanarak vatandaşlar UYAP sistemi üzerinden adlarına haciz işlemi başlatılıp başlatılmadığını icra dosyalarından takip edebilirler.

UYAP sistemi üzerinden sorgulama işleminin yapılabilmesi için ilk adımda vatandaşların kayıt olmaları gerekir. Kayıt işlemi onaylanan kişilerin kısa mesaj yoluyla icra bilgilerine erişilmesine izin verilir.

Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell abonelerine özel olarak sunulan bu hizmet ücretlidir. Sorgulama başına vergiler dahil olmak üzere 1.5 TL ücret alınır.

Sorgulama yapabilmek için mesaj bölümüne T.C. kimlik numarası, dosya numarasının yazılmasının ardından 4060'a kısa mesaj göndermek yeterlidir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN HACİZ SORGULAMA

Kamusal hizmetlerin tek bir çatı altında toplanmasına imkan veren e-Devlet, alternatif sorgulama işlemleriyle büyük kolaylık sağlar.

Haciz sorgulaması için ilk adımda Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan "Dava Dosyası Sorgulama" sayfasına giriş yapılması yeterlidir.
Belirlenen sayfada sorgulama işleminin başlatılması adına "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına basılması gerekir.
T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresine ilişkin boşlukların doldurulması gerekir.
Tüm boşlukların doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasının ardından sayfanın alt kısmında bulunan "sisteme giriş yap" yazısına basılmalıdır.

E-HACİZ NEDİR? E-HACİZ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?h

Borç miktarının ödenmemesi halinde borçlulara ilk etapta ikaz yollanır. Uyarının ardından 7 iş günü içerisinde borcun ödenmesi ya da taksitlendirme yapılması gerekir. Borcun bu sürede ödenmemesi durumunda banka hesabına elektronik haciz işlemi uygulanır.

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