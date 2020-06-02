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Tebligatlar yola çıktı! Borcu olanlar dikkat... Haciz sorgulamak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.06.2020 17:03 | Son Güncelleme

Borçluların sorumluluğundaki miktarları ödememesi durumunda hızlı bir şekilde haciz işlemi başlatılıyor. Haciz işleminin yapılabilmesi için borçlulara tebligatlar gönderilmeye başlandı. Tebligatların kişilere gönderilmesinden sonra alacaklıların adına, borçluların banka hesapları veya kendilerine ait olan mallara devlet tarafından haciz getirilir.

Tebligatlar yola çıktı! Borcu olanlar dikkat... Haciz sorgulamak için...

Haciz işlemi devlet eliyle yapılan, alacak ve borçlu tarafları ilgilendiren yasal bir süreçtir. Yetkilendirilen icra memurlarının gözetiminde yapılan haciz işleminde mevcut borcun ödenmemiş olması gerekir. İcra takibi kararına konu olan sürenin kesinleşmesinin ardından borçlu kişinin taşınır ya da taşınmaz mallarına borç miktarının tamamını veya bir kısmını karşılayacak şekilde el konulur.

Haciz işleminin gerçekleşmesi için İcra ve İflas Kanunu kapsamında yer alan maddelere uygun olunması gerekir. Kişilerin mağduriyet yaşamaması adına haciz işleminin öncesinde bilgilendirme niteliğinde tebligat ya da ihbarname gönderilir. Borçlulara çeşitli nedenlerle tebligatın ulaşmaması durumunda önem alabilmek için haciz sorgulama yöntemleri gerçekleştirilmiştir. İşte karşınızda hayat kurtaracak haciz sorgulama adımları...

HACİZ SORGULAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Haciz işleminin başlatılabilmesi için alacaklının İcra Müdürlüğünden takip talebini iletmesi gerekir. İcra Müdürlüğü tarafından incelenen talebin haklı bulunması halinde borçluya durumun ibraz edilmesi için tebligat yollanır. Tebligatta ödeme tarihine ilişkin süre yer alır ve bu sürenin geçirilmesine rağmen ödememe yapılması halinde icra işlemi başlatılır.

Bu noktada borçluların tebligatı almaması durumunda bir anda haciz işlemiyle karşılaşmasının söz konusu olduğunu belirtmek gerekir. Borçluların tebligat süresi dolmadan itiraz hakkını kullanabilmek ya da ödeme yapabilmek için periyodik aralıklarla haciz sorgulama işlemlerini yapmaları daha sağlıklı olacaktır. Haciz sorgulama işlemi için borçlulara alternatif sorgulama yöntemleri sunulmuştur. Sorgulama yöntemlerinde biri UYAP sistemi, diğeri ise e-Devlet kapısı olarak karşımıza çıkar.

UYAP SİSTEMİ ÜZERİNDEN HACİZ SORGULAMA

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), mahkeme dosyalarının tek bir merkezde toplanmasına yardımcı olan kapsamlı bir platformdur. Borçluların kendilerine ait olan icra dosyalarını takip ederek sorgulama yapabilmesi için ilk adımda sisteme kayıtlı olmaları gerekir. Ardından UYAP'ın kısa mesaj bilgilendirme servisini kullanarak sorgulama yapmaları mümkündür. Sorgulama işlemlerinin sonrasında yönlendirilen bilgilendirme mesajıyla borçlulara açıklama yapılır.

UYAP SMS servisini kullanarak icra takip dosya bilgilerine erişmek için kişilerin; boş mesaj ekranına T.C. kimlik numarası ve dosya numarasını yazarak 4060'a göndermesi gerekir.
UYAP SMS servisi üzerinden yapılacak sorgulamalar için Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell abonelerinden her sorgulama için 1.5 TL ücret alınır.

E-DEVLET ÜZERİNDEN HACİZ SORGULAMA

e-Devlet kamusal hizmetlerin tek bir elden yürütüldüğü oldukça kullanışlı bir sitedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının desteklediği sayfalar üzerinden vatandaşların kolay bir şekilde kişisel bilgilerine ulaşmasına izin verilmiştir. Haciz sorgulama adımı da e-Devlet kapısı tarafından vatandaşlara sunulan özel bir sayfadır.

Adalet Bakanlığı tarafından desteklenen "Dava Doyası Sorgulama" sayfasına girilir.
"Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama" sayfasını da kontrol etmeyi unutmayın.
Açılan sayfanın en alt kısmında bulunan "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına tıklanır ve giriş adımlarına geçilmesine izin verilir.
Giriş adımlarında ise kişilerden e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası bilgilerinin doldurulması istenir.
Tüm giriş adımlarının doğru ve eksiksiz olarak tamamlanmasından sonra "sisteme giriş yap" yazısına basılmasıyla beraber haciz sorgulama bilgileri kişilerin karşısına çıkar.

HACİZ NASIL DURDURULUR?

Haciz işleminin durdurulması için borçlunun tebligatta verilen süre zarfı içerisinde borcunu ödemesi gerekir. Bunun yanı sıra haciz işlemi başlatan alacaklının davasından vazgeçmesi durumunda da haciz kararı düşer.

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