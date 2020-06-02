Tebligatlar yola çıktı! Borcu olanlar dikkat... Haciz sorgulamak için...

Haciz işlemi devlet eliyle yapılan, alacak ve borçlu tarafları ilgilendiren yasal bir süreçtir. Yetkilendirilen icra memurlarının gözetiminde yapılan haciz işleminde mevcut borcun ödenmemiş olması gerekir. İcra takibi kararına konu olan sürenin kesinleşmesinin ardından borçlu kişinin taşınır ya da taşınmaz mallarına borç miktarının tamamını veya bir kısmını karşılayacak şekilde el konulur.

Haciz işleminin gerçekleşmesi için İcra ve İflas Kanunu kapsamında yer alan maddelere uygun olunması gerekir. Kişilerin mağduriyet yaşamaması adına haciz işleminin öncesinde bilgilendirme niteliğinde tebligat ya da ihbarname gönderilir. Borçlulara çeşitli nedenlerle tebligatın ulaşmaması durumunda önem alabilmek için haciz sorgulama yöntemleri gerçekleştirilmiştir. İşte karşınızda hayat kurtaracak haciz sorgulama adımları...

HACİZ SORGULAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Haciz işleminin başlatılabilmesi için alacaklının İcra Müdürlüğünden takip talebini iletmesi gerekir. İcra Müdürlüğü tarafından incelenen talebin haklı bulunması halinde borçluya durumun ibraz edilmesi için tebligat yollanır. Tebligatta ödeme tarihine ilişkin süre yer alır ve bu sürenin geçirilmesine rağmen ödememe yapılması halinde icra işlemi başlatılır.