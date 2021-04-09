Tecno Mobile personel alımlarına başladı!

Dünyanın önde gelen premium akıllı telefon markalarından Tecno Mobile, İstanbul’da açmaya hazırlandığı üretim tesisleri için personel alım sürecini başlattığını duyurdu. İlk etapta faaliyete geçirilecek bölümlerde 200’den fazla üretim elemanının istihdam edilmesi hedeflenirken personel seçimi ve işe alım süreçlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ile birlikte çalışılıyor.

YAKLAŞIK 1 AYDA 700 KİŞİYE ULAŞILDI

İşe alım sürecindeki detayları paylaşan Tecno Mobile Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Gökçe Bulut, “Adaylar başvuruları hem dijital platformlardan, hem İŞKUR’dan hem de fabrikamıza gelerek yapabiliyorlar. Koranavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek yaptığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Bölge İstihdam Ofisi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşmelerimize şuana kadar 700 başvuru oldu. Görüşmelerimiz CV havuzumuza başvuran adaylar arasından pandemi şartlarına uygun olarak yürütülüyor" şeklinde konuştu.

PERSONEL SAYISI YATIRIM PLANINA PARALEL ARTACAK

Bulut, Tecno Mobile için Türkiye’nin önemli bir pazar olduğuna vurgu yaparak, “Şirketimiz yatırım yapmaya ve yakın gelecekte daha fazla kişiye iş fırsatı sağlamaya devam edecek. Diğer yandan yaklaşık 1 aydır üretim personeli istihdamı için iş görüşmelerimiz devam ediyor. Şuana kadar yaptığımız görüşmeler sonucunda 100 kişiyle el sıkıştık. 45 kişi işe başladı, geri kalanlar da önümüzdeki hafta itibariyle aramıza katılacaklar. Bununla birlikte hem idari hem mühendis hem de operatör kadrolarımızı doldurmak içinse oldukça yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.