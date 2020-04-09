FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tedarik sıkıntısı elektronik ürünlere zam olarak yansıyacak

Tedarik sıkıntısı elektronik ürünlere zam olarak yansıyacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2020 10:26 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Çin’de elektronik ürün üretiminin aksaması, Türkiye’deki elektronik ürünlerin fiyatını yükseltmeye başladı. Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Ergün Kurluk, “Birçok fabrikanın stoku bitmiş vaziyette. Yeni ürünler de ancak kur farkından dolayı yüzde 15 oranında zamlı gelmekte. Önümüzdeki günlerde fiyatlarda yüzde 25-30 oranında değişiklik söz konusu” dedi.

Tedarik sıkıntısı elektronik ürünlere zam olarak yansıyacak

Çin’de 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu virüs nedeniyle Çin’e geçtiğimiz aylarda sokağa çıkma yasağı getirilip fabrikaların üretimi durduruldu. Virüs Çin’de kontrol altına alınmaya başlandığında ise fabrikalara yüzde 30 kapasiteyle çalışma izni verildi. Türkiye’de de virüsün ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana alınan tedbirler kapsamında AVM’lerin geçici olarak kapatılması, teknolojik ürün satan zincir mağazalarında ‘online’ satışa dönmesi birçok ürünün fiyatlarının da geçen aylara göre artmasına neden oldu.

Geçen yıl 18 milyar 497 milyon dolarlık ithalat yapılan Çin’de fabrikalardaki duraksama ülkedeki yedek parçadan kimyasal maddelere, ayakkabıdan plastiğe, elektronikten çeşitli gıda maddelerine kadar birçok yelpazede Türkiye’nin önemli ticari ortaklarından olan Çin’de, üretim tesislerinin düşük kapasitede çalışması, ülkedeki birçok ürünün stoklarının hızla erimesine yol açtı.

'STOKLAR BİTMEK ÜZERE'

Çin’de üretilen bir klima markasının Türkiye distribütörü olan Global İklimlendirme İthalatçılar ve İhracatçılar Derneği Başkanı Ergün Kurluk, en çok etkilenen ürünlerin başında elektronik ürünlerin geldiğini bildirdi. Kurluk, önümüzdeki aylarda sezonluk ürünlerde ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini belirterek, şunları söyledi:
“Şu anda bazı firmaların ellerinde stok ürünleri olduğundan dolayı bu henüz hissedilmedi. Sezonluk ürünlerde yani klimada Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yoğunluk olacağı için şu an bir hissiyat olmadı. Üreticilerin elinde cihaz olmadığında son derecede ürün bulamama gündeme gelecek. Önceden sipariş verdiğimizde 100 günde gelen ürün şuanda 200 günde gelecek durumda. Firmaların ellerindeki stoklar ne kadar yeter, ne kadar yetmez bu tartışılır ancak geçtiğimiz 2 yılda bütün firmalar minimum stokla gitmeye başladı. Şimdi haliyle minimum stoklar var. Önümüzdeki günlerde ürün bulmada bir takım sıkıntılar yaşanacak.”

'FİYAT ARTIŞI GÖZLENECEĞİ AŞİKAR'

Türkiye’deki fabrikaların tam anlamıyla ürün üretmediğini kaydeden Kurluk, “Üreticilerde burada tam mamul üretmiyor. Yedek parçaları Çin’den geliyor. Oradaki aksamalardan dolayı mesela şuan fırın üreten firmalar termostatı Çin’den getiremedikleri için ürünü bitmiş halen getiremiyorlar. Bu da bir takım ekonomik sıkıntılar yaşamaya gebe. Ürünlerde stokları olan arkadaşlarımız geçen sene ve evvelki senelerde talep çok olmadığı için fiyat artışı gözlenmedi. Fakat önümüzdeki günlerde bunların fiyat artışı olarak gözleneceği aşikar” ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK FABRİKANIN STOKU BİTMİŞ VAZİYETTE'

Dövizin yüzde 15 oranında arttığını bu nedenle de elektronik ürünlerde zam olacağını belirten Kurluk, “Bizim sektörümüzde fiyat değişiklikleri 6 ila 8 ayda bir hesaplanır. Şimdi stokları olan fabrikalarda bunu çok değiştirmeden sunarlar. Birçok fabrikanın stoku bitmiş vaziyette. Yeni ürünleri gelmekte ancak fiyatları kur farkından dolayı yüzde 15 oranında değişmekte. Önümüzdeki günlerde fiyatlarda yüzde 25-30 oranında değişikliği söz konusu. Vatandaş bence ihtiyaçlarını ertelemesin. Hatta 2-3 ay sonra alacağı ürünü bile şimdiden alsın. Çünkü şimdi alırsa yüzde 15-20 oranında avantajı olur. Çünkü geçmiş yılların fiyatlarıyla alacaktır hala. Bana göre bir an önce ürünlerini almalılar” dedi.

'ÇİN KENDİ PARASIYLA AMERİKAN DOLARI KARŞISINDA DEVALÜE OLDU'

Geçen aylarda 5 bin 700 liraya satılan bir teknolojik ürünün şu anda 8 bin lira civarında satılması örneğini veren Kurluk, “Zaten bu ürünler aslında 8 bin lira civarındaydı. Geçtiğimiz yılların ekonomik anlamda ürünlere talep olmamasından dolayı üretici ve ithalatçı stok eritmeye gidip, eski kurları baz aldılar. Şimdi de haliyle yeni gelen ürünler yeni kur ile hesaplanınca fiyatları oralardadır. Şu anda Çin kendi parasıyla Amerikan doları karşısında devalüe oldu. Çin’de önümüzdeki günlerde bir zam konuşuluyor. Geçtiğimiz ay zaten yüzde 15 zam yaptılar ve bu ürünler henüz gelmedi. Bu ürünler geldiğinde fiyatlar piyasaya yansıyacak ve yukarıya doğru tırmanacaktır. Üreticiler bu fiyatları yansıttı nihai tüketiciler de ihtiyaçlarını ötelemediği takdirde avantaj sağlayacaktır” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
Doğalgazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecekDoğalgazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, elektronik ürün,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı açıkladı! Hizmete girdi

Koronavirüs vaka ve ilaçlarına yönelik flaş karar

Koronavirüs vaka ve ilaçlarına yönelik flaş karar

İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor

İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor

Torba yasa taslağında KYK maddesi!

Torba yasa taslağında KYK maddesi!

Fed tutanakları yayımlandı! Koronavirüs salgını geçene kadar...

Fed tutanakları yayımlandı! Koronavirüs salgını geçene kadar...

Akaryakıta büyük zam

Akaryakıta büyük zam

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları neler?

Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları neler?

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakliyatla dolu depolar Türkiye'nin 2 yıllık ihtiyacını karşılamaya hazır

Söylentilere son noktayı koydu: Türkiye'ye iki yıl yeter

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama sayfası açıldı! Göreve nasıl başlanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı!

Turkcell müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı için tüm önlemleri alıyor

Turkcell müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı için tüm önlemleri alıyor

Doğalgazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek

Doğalgazda kıyasen fatura istisnai durumlarda düzenlenecek

WTO: Küresel ticaret bu yıl yüzde 32'ye kadar daralabilir

WTO: Küresel ticaret bu yıl yüzde 32'ye kadar daralabilir

KYK borçları silinecek mi? Torba yasa taslağında KYK borçlarına erteleme ve indirim maddesi

Torba yasa taslağında KYK maddesi!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.