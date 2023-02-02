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Tediye ödemeleri ne kadar? Kamu işçisi ne kadar tediye ödemesi alacak? 3 taksit halinde yatacak!

02.02.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maaş zamlarının ardından tediye ödemelerinde yeni tutarlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bununla birlikte tediye ödemelerinin nereden yapılacağı ve miktarı gündemdeki yerini aldı. Tediye ödemeleri 3 taksit halinde hesaplara yatacak. Peki tediye ödemeleri ne kadar? Kamu işçisi ne kadar tediye ödemesi alacak? İşte detaylar...

Tediye ödemeleri ne kadar? Kamu işçisi ne kadar tediye ödemesi alacak? 3 taksit halinde yatacak!

Kamu işçilerinin tediye ödemeleri, asgari ücret ve memur maaşının ardından yeniden belirlendi. Kamu işçilerine 3 taksit halinde toplamda 8 bin TL'ye varan ikramiye ödemesi yapılacak. Tediye ödemeleri T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek. Peki tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Tediye ödemeleri ne kadar? Kamu işçisi ne kadar tediye ödemesi alacak? 3 taksit halinde yatacak!

TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk tediye ödemesi 27 Ocak'ta hesaplara yattı. 2023'ün ikinci tediye ödemesi ise 17 Nisan'da yapılacak. Üçüncü ve dördüncü taksit ödemelerinin tarihinin ise temmuz ayında duyurulması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya CNN Türk’e yaptığı açıklamada, "Brüt ücreti asgari ücret seviyesinde olan bir kamu işçisi yani 10 bin 8 lira bir ücreti olan bir kamu çalışanımızın brüt gün sayısı da 52 gün olarak değerlendiriliyor. Şimdi burada gün olarak 52 günü tekrar dikkate alıyoruz ve 52 günlük tediye yani ikramiye karşılığını ödüyoruz. 17 bin 357 lira brüt olarak ödenmesi gereken rakam net olarak kamu işçisinin eline 12 bin 401 lira olarak kendilerine 3 taksitte ödenmeye başlandı." dedi.

Tediye ödemeleri ne kadar? Kamu işçisi ne kadar tediye ödemesi alacak? 3 taksit halinde yatacak!

KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?

İkramiye ödemeleri 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

  • Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

  • Kamu iktisadi teşekkülleri,

  • Genel ve katma bütçeli kurumlar,

  • Özel bütçeli idareler,

  • Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

MADEN İŞÇİLERİNE İKRAMİYE ÖDEMES NE ZAMAN?

Kararda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında, mezkür Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 27/1/2023, diger yarısının 17/4/2023 tarihinde ödenmesine, 2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 22/12/2023 tarihinde ödenmesine, 6772 sayılı Kanunun 4 öncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

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