Tek evi olanlar vergi ödeyecek mi? 15 gün itiraz hakkı var!

Bu sene ilk kez uygulamaya konan "emlak vergi değeri" üzerinden vergi tahsilatı ile konut piyasasında yeni döneme girildi. Emlak değeri 5 milyon 227 bin TL’yi geçen konut sahipleri, değerli konut vergisi ödeyecek. Yaklaşık olarak 150 bin konut sahibini ilgilendiren düzenleme kapsamında, mesken nitelikli taşınmaz için ilk taksit ödemeleri 1 Mart'a kadar yapıldı. 2. taksit ise ağustos ayının sonuna kadar ödenecek. Öte yandan değeri 10 milyon Türk lirasını geçen meskenler için 22 bin 500 Türk lirası değerli konut vergisi alınacak.

Yıl başı itibarıyla uygulamaya konan değerli konut vergileri için beyannameler şubat ayında verildi. Değerli konut vergisine ilişkin merak edilen 10 sorunun cevabı şu şekilde:

1-TEK KONUTU OLAN DA ÖDEYECEK Mİ?

Tek konutu olanlar, değeri bu tutarı geçse bile değerli konut vergisi ödemez. Birden çok konutu bulunan vatandaşlar en düşük değerdeki tek konutu için de bu vergiyi ödemez. Bir meskene hisse ile sahip olanlardan da vergi talep edilmeyecek.

2-DEĞERLİ KONUT VERGİSİ MÜKELLEFLERİ KİMLER?

Emlak vergisi değeri 5 milyon 227 bin Türk lirasını geçen birden fazla konutu olan vatandaşalar ödüyor. Değerli konut vergisi konut sahibi veya kullanım hakkı sahiplerince ödeniyor. Paylı mülkiyet söz konusuysa hisseler oranında mükellef kabul edilir.