Tek evi olanlar vergi ödeyecek mi? 15 gün itiraz hakkı var!

Bu sene ilk kez uygulamaya konan "emlak vergi değeri" üzerinden vergi tahsilatı ile konut piyasasında yeni döneme girildi. Emlak değeri 5 milyon 227 bin TL’yi geçen konut sahipleri, değerli konut vergisi ödeyecek. Yaklaşık olarak 150 bin konut sahibini ilgilendiren düzenleme kapsamında, mesken nitelikli taşınmaz için ilk taksit ödemeleri 1 Mart'a kadar yapıldı. 2. taksit ise ağustos ayının sonuna kadar ödenecek. Öte yandan değeri 10 milyon Türk lirasını geçen meskenler için 22 bin 500 Türk lirası değerli konut vergisi alınacak.
Yıl başı itibarıyla uygulamaya konan değerli konut vergileri için beyannameler şubat ayında verildi. Değerli konut vergisine ilişkin merak edilen 10 sorunun cevabı şu şekilde:
Tek konutu olanlar, değeri bu tutarı geçse bile değerli konut vergisi ödemez. Birden çok konutu bulunan vatandaşlar en düşük değerdeki tek konutu için de bu vergiyi ödemez. Bir meskene hisse ile sahip olanlardan da vergi talep edilmeyecek.
Emlak vergisi değeri 5 milyon 227 bin Türk lirasını geçen birden fazla konutu olan vatandaşalar ödüyor. Değerli konut vergisi konut sahibi veya kullanım hakkı sahiplerince ödeniyor. Paylı mülkiyet söz konusuysa hisseler oranında mükellef kabul edilir.
Değeri 5 milyon Türk lirasını geçen konutlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasından ilan edilirken, konut sahiplerine de tebliğ edilir. Tebliğ tarihi itibarıyla 15 gün içerisinde itiraz edilmeyen konutların değeri kesinleşiyor.
Paylı mülkiyette ise matrahın hesabında konutun toplam değeri esas alınacak. Verginin matrahı, emlak vergi değeri olacak. Mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7.5 milyon Türk lirası arasında olanlar, 5 milyon Türk lirasını aşan bölümü için binde 3 vergiye tabi tutulacak.
Tapuda fabrika, işyeri veya arsa olarak kayıtlı olan taşınmazlardan değerli konut vergisi alınmaz. Verginin konusuna yalnızca mesken niteliğindeki taşınmazlar giriyor.
Bakanlığın vergi beyannamelerini verme ve ödeme zamanlarını 3 aya kadar uzatma yetkisi var. Fakat şu anda böyle bir uygulama yok. İlk taksitin şubat ayı sonu, ikinci taksitin ise ağustos ayı sonuna dek ödenmesi gerekir.
Taşınmazların ilerleyen senelerde değerinin 5 milyon Türk lirasının altında kalması hâlinde vergi dairesine başvuruda bulunarak durum bildirilecek. O seneye ilişkin beyanname verilmeyecek.
Henüz ilk satışa, devire konu edilmeyen inşaat durumundaki meskenler vergiden muaf tutulacak. Fakat, kiraya verilmesi veya kullanılması durumunda ödenmesi zorunlu olacak.
Beyan edilen tutarlar vergi daireleri tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılabilecek.
Vakıflar, şirketler ve dernekler de sahip oldukları nitelikli konutun vergisini ödeyecek. Arsa sahipleri, inşaat şirketleri, kat karşılığı inşaat sebebiyle kendilerine düşen mesken nitelikli gayrimenkuller için, tapuda kat irtifakı kurulmuş ancak henüz iskân alınmamışsa beyanname vermeleri gerekmez.
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