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Tek seferde en yüksek! 45 bin öğretmen ataması için kritik gün: Yarısından fazlası...

08.05.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen adaylarının beklediği gün geldi. 103 branştan 45 bin öğretmen atanacak. En fazla kontenjan ise sınıf öğretmenliğine verilirken, Atamaların yarısından fazlasının deprem bölgesine olacağı ifade ediliyor.

Tek seferde en yüksek! 45 bin öğretmen ataması için kritik gün: Yarısından fazlası...

Öğretmen adayları için yeni bir heyecan yaşanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 103 branşta 45 bin öğretmenin atamasını yapacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamayla ilgili tek seferde yapılan en yüksek atama olduğunu vurgulayarak, “Tek seferde en yüksek sayıda öğretmen ataması 45 bin öğretmen ataması… Bir yıl içerisinde belki bu sayının üzerinde öğretmen ataması olmuş ama tek seferde yapılan en yüksek öğretmen ataması" ifadelerini kullandı.

EN FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE VERİLDİ

Atamada ağırlık sınıf öğretmenliğine verildi. Bu branşa 7 bin 878 kontenjan ayrıldı. Rehberlik, en çok kontenjan ayrılan ikinci alan oldu. 3 bin 604 rehberlik öğretmeni atanacak. Milli Eğitim bakanlığı, son yıllarda okul öncesi eğitime de ağırlık verdi. Bu branşa 3 bin 269 kontenjan ayrıldı.

YARISINDAN FAZLASI DEPREM BÖLGESİNE ATANACAK

Bakan Özer, “Yaklaşık yüzde 50'sinin üzerindeki yeni atanacak öğretmen yani 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen de bu depremden etkilenen 10 ilimize Hatay birinci sırada olmak üzere ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ataması yapılan öğretmenler 1 Eylül'de görev yerlerinde olacak.


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öğretmen atama

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