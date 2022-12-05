Tek seferlik bin 62 TL veriliyor! T.C. kimlik kartı ile başvuru yapılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düzenli ve düzensiz olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ödemesi sağlıyor. Detaylar belli oldu. Ödemeler tek seferlik yapılacak. Şartlara uyum sağlayanlar T.C. Kimlik Kartı ile başvuru yapıp parasını alabilir.

BİN 62 TL ÖDEME YAPILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan, 15 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında yakını/yakınları vefat eden Türk vatandaşlarına tek seferlik bin 62 TL tutarında ödeme yapıyor.

Ölüm parası olarak da bilinen bu ödeme, vefat eden kişinin hanesinden olan yakınına yapılıyor.

Bu yardımdan yararlanabilmek için vefat eden kişinin yakınının ölüm belgesini sunması gerekiyor.

Ölüm belgesinin sunulmasıyla başvuru süreci başlıyor.

Ayrıca başvurular T.C. Kimlik Kartı ile alınıyor.

Ödenen tutar hakkında Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Memur aylık katsayısı artış oranında dönemsel olarak artmaktadır" ifadeleri yer aldı.



