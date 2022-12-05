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Tek seferlik bin 62 TL veriliyor! T.C. kimlik kartı ile başvuru yapılıyor

05.12.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ödemeleri yapılıyor. Ödemelerin miktarı ve süresi, koşullara göre değişkenlik gösteriyor. Bunlardan biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bin 62 TL tutarındaki tek seferlik verilen yardımdır. İşte tüm detaylar...

Tek seferlik bin 62 TL veriliyor! T.C. kimlik kartı ile başvuru yapılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düzenli ve düzensiz olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ödemesi sağlıyor. Detaylar belli oldu. Ödemeler tek seferlik yapılacak. Şartlara uyum sağlayanlar T.C. Kimlik Kartı ile başvuru yapıp parasını alabilir.

BİN 62 TL ÖDEME YAPILIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan, 15 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında yakını/yakınları vefat eden Türk vatandaşlarına tek seferlik bin 62 TL tutarında ödeme yapıyor.

Tek seferlik bin 62 TL veriliyor! T.C. kimlik kartı ile başvuru yapılıyor

Ölüm parası olarak da bilinen bu ödeme, vefat eden kişinin hanesinden olan yakınına yapılıyor.

Tek seferlik bin 62 TL veriliyor! T.C. kimlik kartı ile başvuru yapılıyor

Bu yardımdan yararlanabilmek için vefat eden kişinin yakınının ölüm belgesini sunması gerekiyor.

Tek seferlik bin 62 TL veriliyor! T.C. kimlik kartı ile başvuru yapılıyor

Ölüm belgesinin sunulmasıyla başvuru süreci başlıyor.

Tek seferlik bin 62 TL veriliyor! T.C. kimlik kartı ile başvuru yapılıyor

Ayrıca başvurular T.C. Kimlik Kartı ile alınıyor.

Tek seferlik bin 62 TL veriliyor! T.C. kimlik kartı ile başvuru yapılıyor

Ödenen tutar hakkında Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Memur aylık katsayısı artış oranında dönemsel olarak artmaktadır" ifadeleri yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
yardım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ölüm parası

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