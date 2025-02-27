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Tek tek ifşa edildi! Hepsi 'mış' gibi yapmış! Yeni listede o markalar var, içindeki başka çıktı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
27.02.2025 11:04
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Gıda sahtekarları gıda ürünlerinde hile yapmaya devam ederken Tarım ve Orman Bakanlığı da uygunsuzlukları tespit edip ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi güncellendi. Son yayınlanan listeye çok sayıda marka girerken özellikle zeytinyağı, kaşar peyniri ve beyaz peyniri gibi ürünlerdeki hileler ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Tek tek ifşa edildi! Hepsi 'mış' gibi yapmış! Yeni listede o markalar var, içindeki başka çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yayınladığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi ile gıdadaki hileleri kamuoyuna bir bir ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak Bakanlığın listesine yeni ürünler eklendi. Listede zeytinyağı, kaşar peynir, eritme peynir ve beyaz peynir gibi ürünlerdeki hileler, içeriğinde tespit edilen uygunsuzluklarla beraber açıklandı. İşte o liste ve marka marka o ürünler...

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi 26 Şubat 2025 tarihli duyurularla güncellendi. Listede, çok sayıda üründe yapılan hileler ortaya kondu. Söz konusu listede markalar ve markaların ürünleri de açıklandı.

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ZEYTİNYAĞLARINDA HEP AYNI HİLE

Bakanlığın paylaştığı "Taklit veya Tağşiş-1" listesinde "Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması" gibi uygunsuzluklar yer alıyor. Örnek olarak da; farklı yağlar karıştırılan yağın zeytinyağı olarak piyasaya sürülmesi ve benzerleri örnek gösteriliyor. "Taklit veya Tağşiş-2" listesinde ise "Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması" gibi uygunsuzluklar bulunuyor. Örnek olarak da tereyağı yağ oranının mevzuatta belirtilen limitten düşük olması ve benzerleri gösteriliyor.

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Bakanlığı paylaştığı listede çok sayıda zeytinyağı ürününde tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

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Özellikle iki zeytinyağında ise içine tohum yağlarının karıştırılmasıyla beraber daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı da belirlendi.

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KAŞAR VE BEYAZ PEYNİRDE ÇIKTI

Listede bulunan kaşar peyniri ürünlerinde ise yağ oranının düşük olması ve bitkisel yağ tespiti gibi uygunsuzluklar olduğu ortaya çıktı.

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Pek çok kaşar peyniri markasında ve eritme peyniri, beyaz peynir gibi ürünlerde yağ oranının düşük olması yönünde uygunsuzluk tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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