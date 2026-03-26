İki aylık yüksek artış yeni rekor beklentisi getirdi 'İnanılmaz talep görmeye başladı'

Ocak-şubat döneminde 381 milyon 906 bin dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk iki aylık dış satımına imza atan Türkiye su ürünleri sektörü, 2026 için yeni rekor beklentisini güçlendirdi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, su ürünleri sektörü, ocak-şubat döneminde 93 ülkeye 43 bin ton ürün gönderdi.

Sektör, geçen yılın aynı döneminde 291 milyon 403 bin dolar olan ihracatını bu yılın ocak-şubat döneminde 381 milyon 906 bin dolara çıkardı.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını değer bazında yüzde 31 artıran sektör, böylece ocak-şubat dönemlerinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına ulaştı.

En fazla geliri 121 milyon dolarla levrekten sağlayan sektör, 92 milyon dolarlık çipura, 64 milyon dolarlık Türk somonu ve 47 milyon dolarlık orkinos ihracatı yaptı.

Geçen yılın aynı dönemine göre levrekte yüzde 30, çipurada yüzde 21, Türk somonunda yüzde 22 ve orkinosta yüzde 155'lik ihracat artışı oldu.

Sektörün en fazla ihracat yaptığı ülke, 63 milyon dolarla Rusya oldu. Rusya'yı 45 milyon dolarla İtalya, 37 milyon dolarla Hollanda, 36 milyon dolarla Yunanistan ve 33 milyon dolarla İngiltere izledi.

İhracatta 2024'te 2 milyar 19 milyon dolara ulaşan, 2025'te ise 2 milyar 243 milyon dolarla rekor kıran sektör, ilk iki aydaki veriler doğrultusunda 2026'da yeni rekor bekliyor.

"TANITIM VE TADIM FAALİYETLERİMİZ SON DÖNEMDE ÇOK ARTTI"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ufuk Atakan Demir, AA muhabirine, su ürünleri sektörünün her yıl büyümesini sürdürdüğünü, geçen yıl 2,2 milyar dolarlık ihracatla önemli bir seviyeye ulaştıklarını söyledi.

Sektörün çeşitli ürünlere sahip olduğunu ifade eden Demir, "Su açısından çok zengin ülkeyiz ve üç tarafımız denizlerle çevrili. Akarsularımızda alabalık, denizde çipura, levrek, Türk somonu ve orkinos yetiştiriyoruz. Yakaladığımız avcılık balıklarımız var, yurt içine ve dışına tüketimini sağlıyoruz. Son dönemde Türk somonu yükselen yıldızımız, Karadeniz'de üretiyoruz. Akdeniz ve Ege'de çipura ve levrek üretiyoruz." dedi.

Demir, Türk balığının tanıtımı için yurt dışında önemli çalışmalara imza attıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"Tanıtım ve tadım faaliyetlerimiz son dönemde çok arttı. Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle fenomen şeflerle yaptığımız tanıtım çalışmaları inanılmaz bir sonuç ortaya çıkardı. Amerika'dan ve Avrupa'dan çok büyük talep var. İngiltere'de satışlarımız artıyor. İlk 2 ayda 93 ülkeye ihracat yaptık, bunun artacağını düşünüyoruz. Son dönemde levrek inanılmaz talep görmeye başladı, Türk somonu da. Levrek dünya sofralarında, en seçkin restoranlarda menülerde yerini aldı. Akdeniz temasıyla sattığımız ve lezzetli olduğu için dünyada talep görüyor. İlk iki ayda geçen yıla göre yüzde 31'lik artış bu sene de bize rekor müjdesi veriyor. Bu yıl hedefimiz inşallah 2,5 milyar doları aşmak. Yakın gelecekte de hedefimiz 3 milyar dolara dayanmak."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

