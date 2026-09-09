Tekirdağ'da badem hasadı başladı

Kızılcaterzi Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasada Şarköy Kaymakamı Aydın Erdoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yalçın Güz, mahalle muhtarı ve üreticiler katıldı. Üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Erdoğan, badem bahçelerinde incelemelerde bulunarak hasada eşlik etti.

Şarköy genelinde 736,105 dekar alanda badem üretimi yapılırken, bunun 439,277 dekarı Kızılcaterzi Mahallesi'nde bulunuyor. Mahallede yaklaşık 437 dekar alandaki 17 bin 500 badem ağacından bu sezon yaklaşık 17,5 ton iç badem elde edilmesi bekleniyor.

Hasadın ardından heyet, bademlerin kabuklarının mekanik olarak ayrıldığı işletmede incelemelerde bulunuldu. Genç badem bahçelerinin ilerleyen yıllarda tam verime ulaşmasıyla ilçedeki üretim kapasitesinin daha da artması bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır