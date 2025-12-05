Teklif yarışında kazanan Netflix oldu! Warner Bros Discovery’yi satın alıyor

Netflix, Warner Bros Discovery’nin TV ve film stüdyolarını ve yayıncılık bölümünü kapsayan dev bir satın alma anlaşmasına imza attı.

72 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF!

Şirket, toplamda 72 milyar dolarlık teklif üzerinde uzlaştı. Bu hamle, Hollywood’un en köklü ve değerli yapılarından birinin kontrolünün, küresel yayıncılık sektörünün öncülerinden Netflix’e geçmesi anlamına geliyor.

Anlaşma, haftalar süren ve giderek sertleşen teklif yarışının ardından geldi. Netflix, hisse başına yaklaşık 28 dolar seviyesindeki teklifiyle rakiplerini geride bıraktı. Bu teklif, Paramount Skydance’ın Warner Bros Discovery’nin tamamı için sunduğu yaklaşık 24 dolarlık öneriyi gölgede bıraktı.

HİSSELERDE YÜZDE 1 DÜŞÜŞ!

Anlaşma sonrası Netflix hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1 düşüş kaydetti. Warner Bros Discovery hisseleri Perşembe günü 24,5 dolar seviyesinden kapanmış, şirketin piyasa değeri 61 milyar dolara kadar yükselmişti.

“Game of Thrones”, “DC Comics” ve “Harry Potter” gibi dev markalara sahip Warner Bros’un satın alınması, Netflix’in Hollywood’daki konumunu önemli ölçüde güçlendirecek. Streaming sektöründe büyük satın almalar yapmadan büyüyen şirket, bu adımla içerik kütüphanesini genişletirken aynı zamanda Walt Disney ve Ellison ailesi tarafından desteklenen Paramount’a karşı rekabet avantajı sağlamayı hedefliyor.

Analistler, Netflix’in özellikle popüler film ve dizilerin uzun dönemli haklarını güvence altına almak istediğini, oyun sektörüne genişlerken ve şifre paylaşımını sınırlandıran politikalarının etkisini artırmak için dış stüdyolara olan bağımlılığı azaltmaya çalıştığını belirtiyor.

Ancak anlaşma, önemli riskleri de beraberinde getiriyor. HBO Max’in de sahibi olan Warner Bros Discovery’nin Netflix’e devredilmesi, yaklaşık 130 milyon abonesi olan bir rakibin kontrolünün de Netflix’e geçmesi anlamına geliyor. Bu nedenle satın almanın hem Avrupa’da hem ABD’de yoğun bir antitröst incelemesi ile karşılaşması bekleniyor.

Teklif savaşını başlatan Paramount, süreç boyunca istenmeyen teklifler sundu ve Trump yönetimiyle yakın ilişkileriyle dikkat çekti. Paramount’un bu hafta başında Netflix’e “ayrıcalıklı muamele yapıldığı” iddiasıyla satış sürecine itiraz eden bir mektup gönderdiği biliniyor.

Reuters’ın aktardığına göre Netflix, rekabet endişelerini azaltmak için görüşmeler sırasında HBO Max ile yapılacak birleşmenin tüketicilere fayda sağlayacağını savundu. Şirket, birleşik platformun paket maliyetlerini düşürebileceğini öne sürdü.

Medya kaynakları ayrıca Netflix’in, Warner Bros Discovery’nin sinema sektöründeki önemine ilişkin kaygıları gidermek amacıyla, stüdyonun filmlerinin sinemalarda gösterilmeye devam edeceğini taahhüt ettiğini bildirdi.