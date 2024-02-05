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Teknolojik ürün ihracatı 100 milyar dolara yaklaştı

05.02.2024 11:53 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin imalat sanayisinde orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2023'te 97,2 milyar dolara ulaştı.

Teknolojik ürün ihracatı 100 milyar dolara yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, geçen yıl 255,8 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran ihracat içinde imalat sanayisindeki orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı öne çıktı.

İmalat sanayisinde 2019'da 5 milyar 999 milyon dolar yüksek teknolojili ürün ihracatı gerçekleştirilirken 2020'de bu tutar 5 milyar 478 milyon dolar, 2021'de 6 milyar 450 milyon dolar, 2022'de 7 milyar 419 milyon dolar oldu. Türkiye, 2023'te 9 milyar 130 milyon dolar yüksek teknolojili ürün ihracatı gerçekleştirildi.

Orta yüksek teknolojili ürünlerde de 2019'da 62 milyar 289 milyon dolar olan ihracat, 2020'de 57 milyar 360 milyon dolara geriledi. Sonraki yıl önemli artış görülen orta yüksek teknolojili ürün ihracatı 2021'de 71 milyar 9 milyon dolara yükseldi. 2022'de 81 milyar 251 milyon dolar olan bu ürünlerdeki ihracat, geçen yıl 88 milyar 91 milyon dolara çıktı.

Böylece 2019'da 68 milyar 288 milyon dolarlık orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracat edilirken, bu tutar 2020'de 62 milyar 838 milyon dolara geriledi. Bu ürünlerde 2021'de 77 milyar 459 milyon dolar, 2022'de 88 milyar 670 milyon dolar, geçen yıl da 97 milyar 221 milyon dolar ihracat yapıldı.

Öte yandan 2019'da 46 milyar 854 milyon dolar olan orta düşük teknolojili ürünlerin ihracatı, 2020'de 43 milyar 444 milyon dolara düştü. Söz konusu ürünlerde 2021'de 66 milyar 89 milyon dolara çıkan ihracat, 2022'de 74 milyar 56 milyon dolar, geçen yıl ise 69 milyar 357 milyon dolar olarak hesaplandı.

Düşük teknolojili ürünlerin ihracatı 2019'da 56 milyar 76 milyon dolar, 2020'de 53 milyar 671 milyon dolar, 2021'de 69 milyar 261 milyon dolar, 2022'de 77 milyar 652 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ise 74 milyar 446 milyon dolarlık düşük teknolojili ürün ihraç edildi.

Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam imalat sanayi ürünleri içindeki payı 2019'da yüzde 39,9 olurken, 2020'de yüzde 39,3, 2021'de yüzde 36,4 olarak gerçekleşti. Bu ürünlerin 2022'deki payı yüzde 36,9'a yükselirken geçen yıl ise 3,4 puan artışla yüzde 40,3'e çıktı.

"ANKARA, YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN ÜRETİMİNDE ÖNE ÇIKIYOR"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin son dönemde kaydettiği artışa rağmen, imalat sanayisi ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payı bakımından dünya ortalamasının altında kaldığını söyledi. Ardıç, "Yüksek teknolojili ürünlerde ihracatımızın yarıdan fazlasını son yıllarda büyük atılım yaptığımız savunma ve havacılık ürünleri oluşturuyor." dedi.

Ardıç, Ankara'nın yüksek teknolojili ihracatında diğer illerden avantajlı konumda olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ankara, savunma sanayisi başta olmak üzere makine, medikal, ulaştırma, elektrik elektronik gibi yüksek teknolojili ürün üretiminde güçlü sektörleriyle öne çıkmaktadır. Başkentimiz, yüksek teknolojili imalatta büyük bir potansiyele sahiptir ve son yıllarda üretimin katma değeri hızla yükselmektedir. Bununla birlikte yüksek teknoloji kullanımının geleneksel sektörlerimizi de içerecek şekilde genişlemesi, ürün çeşitliliğimizin artması ve dış pazarlarda müşteri farklılaştırması yapmamız, ihracatımızı bir üst lige taşıyacaktır. ASO olarak hedefimiz, başkentli sanayicilerimizi uluslararası düzeyde teknolojiyi ve yenilikleri üretecek noktaya ulaştırmaktır."Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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