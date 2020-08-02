Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek

Tekstil ve hazır giyim sektörünün eğitimli iş gücü sorununun çözümü için, tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere karşılıksız burs verilecek.

ASGARİ ÜCRET KADAR BURS VERİLECEK

Tekstil ve hazır giyim sektörünün en önemli problemleri arasında "eğitimli iş gücü" sorununun geldiğine dikkat çeken Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Tekstil mühendisliği son yıllarda gençlerin tercih sıralamasının sonlarında yer almaya başladı. Oysa sektörümüzün nitelikli ve deneyimli mühendislere ihtiyacı var. Üstelik tekstil sektörü artık teknoloji ile iç içe durumda. Bu yoldan hareketle sektör olarak geçen yıl başlattığımız burs projesini bu yıl da devam ettiriyoruz. Üniversite sınavında ilk 20 bin arasına giren ve tekstil mühendisliğini tercih eden öğrencilere her ay asgari ücret oranında burs veriyoruz. 20-50 bin arasında olan adaylar net asgari ücretin yüzde 70'i, 50-80 bin arasındaki adaylar ise net asgari ücretin yüzde 50'si oranında karşılıksız burs imkanından yararlanacak" dedi.