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Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.08.2020 17:33 | Son Güncelleme

Tekstil ve hazır giyim sektörüne eğitimli iş gücü sağlamak amacıyla üniversite sınavında ilk 80 bine giren ve tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere bu yılda karşılıksız burs verilecek. İlk 20 bine giren öğrenciler asgari ücret tutarında burs alacak.

Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek

Tekstil ve hazır giyim sektörünün eğitimli iş gücü sorununun çözümü için, tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere karşılıksız burs verilecek.

ASGARİ ÜCRET KADAR BURS VERİLECEK

Tekstil ve hazır giyim sektörünün en önemli problemleri arasında "eğitimli iş gücü" sorununun geldiğine dikkat çeken Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Tekstil mühendisliği son yıllarda gençlerin tercih sıralamasının sonlarında yer almaya başladı. Oysa sektörümüzün nitelikli ve deneyimli mühendislere ihtiyacı var. Üstelik tekstil sektörü artık teknoloji ile iç içe durumda. Bu yoldan hareketle sektör olarak geçen yıl başlattığımız burs projesini bu yıl da devam ettiriyoruz. Üniversite sınavında ilk 20 bin arasına giren ve tekstil mühendisliğini tercih eden öğrencilere her ay asgari ücret oranında burs veriyoruz. 20-50 bin arasında olan adaylar net asgari ücretin yüzde 70'i, 50-80 bin arasındaki adaylar ise net asgari ücretin yüzde 50'si oranında karşılıksız burs imkanından yararlanacak" dedi.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE İŞ GARANTİSİ VERİLECEK

Pınar Taşdelen Engin ayrıca öğrencilerin çalışma hayatına hazırlanabilmeleri için eğitim sürecinde öğrencilere işletmelerde uzun dönemli staj imkanları sunulacağını ve başarılı öğrencilere iş garantisi verileceğini ekledi. Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere burs verilmesine ilişkin protokol, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye genelindeki 10 ihracatçı birliği ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalandı.

UYGULAMA KONTENJAN DOLULUĞUNU YÜZDE 42'DEN 92'YE YÜKSELTTİ

UTİB'den yapılan açıklaamada, "Tekstil Mühendisliği algısının artırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında ilk olarak geçen yıl başlatılan ve üniversitelerde kontenjan doluluk oranı yüzde 42'den yüzde 92'ye yükselten uygulamaya bu yıl da devam ediliyor" denildi. (DHA)

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