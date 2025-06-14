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Tel Aviv sokaklarının son hali! İran'ın bombaladığı İsrail'den yeni görüntüler geldi...

Dünyanın gözü kulağı İran ve İsrail arasında yaşananlarda! Süreç artık savaşa doğru evrildi. İsrail’in İran’a saldırmasından sonra İran da bu gece yarısı harekete geçti ve Tel Aviv’e bombalı saldırı düzenledi. Saldırılar sonrası İsrail sokaklarından ilk görüntüler geldi.

Tel Aviv sokaklarının son hali! İran'ın bombaladığı İsrail'den yeni görüntüler geldi...

İran'ın İsrail'e bombalı saldırısı sonrası halk marketleri adeta talan etti. Milyonlarca kişi sığınaklara kaçtı. Saldırılar sonrası Tel Aviv'ten ilk görüntüler de geldi.

SALDIRILAR SABAHA KARŞI BAŞLAMIŞTI

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Tebriz'deki saldırılarda da şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Tahran dahil olmak üzere saldırılar aralıklarla devam ediyor.

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NETANYAHU 'TEHLİKE ORTADAN KALKANA KADAR' SALDIRILARIN DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

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İRAN KARŞILIK VERMİŞTİ

İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İran ordusu, misilleme saldırısı başlatarak İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlattı.

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BOMBALAR 7 AYRI NOKTAYA İSABET ETTİ

Yaşananlardan sonra İran'da kırmızı intikam bayrağı göndere çekildi. İran, operasyonun adını "Gerçek Vaad 3" olarak belirledi. İran ordusu yaptığı açıklamada 2 İsrail uçağını düşürdüklerini duyurdu. İran'dan atılan füzelerin İsrail'de 7 noktaya isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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