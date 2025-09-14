Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Daha çok kazanma vaadiyle kurulan tuzaklardan birine bu kez bir anne ve kızı düştü. Dolandırıcılar Ayşe Şeref'i sözde kripto para borsasına yatırım yapmaya da ikna etti. Şeref de kendisine verilen talimatlara harfiyen uydu ve sadece birkaç gün gibi kısa bir sürede tam 6 milyon lirasından oldu.

"NASIL BÖYLE BİR ŞEYE KAPILDI?"

ATV Haber'in haberine göre; Ayşe Şeref'in annesi Seviye Şeref "Senelerimin emeği, her şeyim... Nasıl böyle bir şeye kapıldı? Anlamıyorum" ifadelerini kullandı. Mağdur Ayşe Şeref ise "Ben yandım. Benim ocağıma ateş düştü. Başka ocaklar yapmasın" dedi.

Anne kız kripto dolandırıcılarının ağına düştü, hem evlerinden hem de birikimlerinden oldular. Seviye Şeref "Babasından bir burası kaldı. Ona da haciz gelecek dediler. O da gidecek elinden dediler" şeklinde konuştu.

HER ŞEY TELEFONUNUN ÇALMASIYLA BAŞLADI

Her şey 52 yaşındaki Ayşe Şeref'in telefonunun çalmasıyla başladı. Hattın diğer ucundaki ses Şeref'e yatırım tavsiyesi vermek istedi. Şeref bunu başta dikkate almadı ama kulağına gelen bu cazip teklif karşısında çok fazla da direnemedi. Şeref "Bana bir tane danışman atadılar. O danışman şunu al, bunu sat, burada işlemi aç, burada işlem kapat diye. Biz bir hafta içinde oldu zaten her şey" dedi.

"BUNLAR BENİ BİR BASKI ALTINA ALDILAR, DÜŞÜNCE, HER ŞEY GİTTİ"

Hesap yönetim sözleşmesi, gerçek bir siteymiş, gerçek bir sayfaymış gibi Ayşe Şeref'e imzalatıldı. Ayşe Şeref de bu sebepten gerçek olduklarına inandı. Sürecin 5. gününde Ayşe Şeref hesabının eksiye düştüğünü fark etti ve bunu danışmanıyla konuştu. Danışmanıysa kredi çekebileceğini ve bu açığı kapatabileceklerini söyledi. Ayşe Şeref'e 2 milyon lira değerinde kredi çektirdiler. Şeref "Bunlar beni bir baskı altına aldılar, düşünce her şey gitti. Gidip sözleşmeyi internetten çıkart, imzala bize gönder, sana kredi açacağız, krediyle hesabını düzelteceğiz... 2 milyon liralık" ifadelerini kullandı.

Sözde kripto hesabı kısa bir süreliğine düzeldi ama bu da tuzağın bir parçasıydı. 10 günlük sürecin sonunda Ayşe Şeref hesabından parayı çekmek istedi. Hesap bulunamadı yazısıyla karşılaştı.

"EMEKLİLİĞE AYRILMAK ZORUNDA KALDIM"

Şeref "Uzmana gittim ertesi gün, dedi sanal bir site bu dedi, sanalını kurmuşlar. Kredilerim gitti. Bütün birikimim, emeğim işim... Onları ödemek için emekliliğe ayrılmak zorunda kaldım" dedi. Anne kız bu sürede yaşadıkları evi de sattı. Toplam 6 milyonlarını çeteye kaptırdı. Şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyorlar. Seviye Şeref "Sıkışıyor, kalbim sıkışıyor" dedi.