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Padişah sofrasının vazgeçilmeziydi! Televizyonda gördü dikti, şimdi telefonla sipariş alıyor

29.05.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehzadeler şehri Amasya’nın Suluova ilçesinde bir kadın çiftçi bahçesinde Osmanlı çileği yetiştiriyor. Çiftçi Fatma Keten, televizyonda izleyip yetiştirmeye karar verdiği “padişahların sofra meyvesi” olarak bilinen bu çilek türünü telefonla aldığı siparişlerle kilosunu 15 liradan satıyor.

Padişah sofrasının vazgeçilmeziydi! Televizyonda gördü dikti, şimdi telefonla sipariş alıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden getirttiği 10 Osmanlı çileği fidesini deneme amaçlı diken evli ve 2 çocuk annesi Keten, verim elde etmesi üzerine Kerimoğlu köyündeki 2 dönümlük bahçesinde onu yetiştirmeye başladı.

SİPARİŞ VEREN BİR DAHA ALIYOR

Yılda bir kez ürün veren Osmanlı çileğinin aroması, rengi ve tadı ile öne çıktığını anlatan 42 yaşındaki Keten, “Şehzadeler şehri Amasyamızda Osmanlı çileğini yetiştirmeye başladık. Geçen yıl benden çilek alan müşterilerim telefon ederek yeniden sipariş verdi. Özellikle reçel yapımında çok tercih ediliyor” dedi.

Amasya Valiliği’nin yörede dikim yapılmayan alanların çilek bahçelerine dönüştürülmesi için üreticilere çilek fidesi ve malç naylonu desteği sağladığına vurgu yapan Keten, projeye öncülük eden Vali Mustafa Masatlı’ya teşekkür etti.

PADİŞAH ÇİLEĞİ DİYE BİLİNİYOR

Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez meyveleri arasında çileğin önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Suluova Akdağlılar Derneği Başkanı Yılmaz Keten ise “padişah çileği’ diye adlandırılan bu türün 3,4 tanesinin odaya bırakıldığında ortamın kokusunu tamamen değiştirdiğini söyledi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya
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