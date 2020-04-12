Temassız ödemelerde tüm zamanların en yüksek oranları görüldü

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, "Skype" üzerinden video konferans yöntemiyle AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Ödeme teknolojileri sektörünün 30 yılı aşkın süredir Türkiye'de hizmet verdiğini belirten Canko, sektör olarak ödemelerin hızlı, güvenilir ve konforlu yapılması için yatırım yaptıklarını söyledi. Canko, 30 yıldır sektörün çok mesafe aldığını, mart ayında ise kart kullanım alışkanlıklarında önemli eşiklerin aşıldığını vurguladı. Canko, mart ayında evde kal çağrılarına ayak uydurulduğunu, bir yandan da hayatın devam ettiğini ve bu süreçte bir takım davranış kalıplarının değiştiğini dile getirdi. Mart ayı boyunca kartlı ödeme sektörünün büyüdüğüne dikkati çeken Canko, "Türkiye'de kart sayısı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 218 milyondan 239 milyona çıktı. Bunun 168 milyonu banka kartları, 71 milyon kredi kartlarından oluştu. Kartlarla ödeme alışkanlığında pozitif bir ivme gördük. Kartlı ödeme işlem adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak pozitif büyüdü. Aynı dönemde, kartlı ödeme tutarı da yüzde 9 artış gösterdi. Bu dönemde nakit alışkanlıkları da değişti. Martta geçen yılın aynı ayına kıyasla ATM'lerden nakit çekim işlem adedi ise yüzde 14 azaldı. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın virüsle olan mücadelesinde kâğıt ve bozuk paralardan bakteri ve virüslerin yayılabileceğini uyarısında bulunulmuştu. Kartlı ödemelerin artması kayıtlı ekonomi adına çok faydalıdır." ifadelerine yer verdi.

"ŞU ANDA 250 LİRALIK TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ GAYET YETERLİ" Soner Canko, temassız ödemelerin de mart ayında önemli mesafe katederek, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 170 artış gösterdiğini söyledi. Mart ayında temassız ödemelerde ilklerin yaşandığına dikkati çeken Canko, 2,5 milyon farklı kartın ilk kez temassız ödemelerde kullanıldığını ifade etti. "POS'larda yapılan her 5 işlemden biri temassız yapıldı. Tüm zamanların en yüksek temassız oranları görüldü." diyen Canko, temassız ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde mobilya-dekorasyon, elektronik eşya, akaryakıt istasyonları, telekomünikasyon ve market-gıda kategorilerinin en fazla temassız ödeme artışı görülen ilk beş kategori içinde yer aldığını söyledi. Canko, "Güvenlik noktasında temassız ödemelerde bir çekince var. Temassız ödemelerin çok güvenli olduğu fikri kullanıcılarda oluşursa, temassız ödeme limiti 250 liradan daha yukarı çıkarılır mı?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi: "Olabilir. Ancak şu anda 250 liralık limit gayet yeterli gözüküyor. Çünkü yaptığımız analizlerde Türkiye'deki alışveriş alışkanlıklarına bakıp, ortalama bir fiş tutarını hesap ediyoruz ve ona göre limit belirliyoruz. Arkasında büyük veri analizi var. 250 lira şu an için Türkiye'deki satın alma gücü ihtiyacı içinde ihtiyacı karşılayan bir tutar. Temassız kartlarda aslında sıfır güvenlik endişesi var. Fakat internette viral olarak yayınlanan hikayeler, aslı astarı olmayan şehir efsaneleri maalesef temassız kartların güvenlik açığının olabileceğini yayıyorlar. Zaman zaman bunlara cevap veriyoruz. Böyle bir şeyin olmayacağını, hiçbir temassız POS'un iş yerinden habersiz kullanılamayacağını, kullanılsa bile bunun mutlaka bankaların kayıtlarında olduğunu ve bankaların gerek kart sahibini gerek üye iş yerini korumak için bütün önlemleri aldığını söylüyoruz. Dolayısıyla temassız kartlar, en az temaslı kartlar ve işlemler kadar güvenli ve önemli. Bu vesileyle martta temassız kart kullanımının artmasıyla bu güvenlik endişesini de aşmış olduk. Önümüzdeki dönemde güvenlikle ilgili endişelerin kalmayacağını düşünüyorum."