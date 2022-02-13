Temel gıda ürünlerine indirim mi geldi? Resmi Gazete'de yayınlandı! Temel gıda ürünlerinde KDV oranı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomi paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gelişme sonrası gıda sektöründeki temel gıda ürünlerindeki KDV oranı bu kapsamda merak konusu oldu. Düzenleme Resmi Gazete'de de yayınlandı. Böylece temel gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim yapılmış oldu. Peki indirim gelecek olan temel gıda ürünleri neler?

İNDİRİM GELECEK OLAN TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ NELER?

Et

Peynir

Zeytin

Sebze ve meyveler

Bakliyat ürünleri

Protein ve yağ gibi besinler

Yumurta

Çay

Süt

Pirinç

Alınan karar Resmi Gazete'de de yayınlandı:





TEMEL GIDAYA KDV İNDİRİMİ Mİ GELDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacak KDV indirimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamadan satır başları;

"KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e düşürüyoruz. Et, balık, çay kahve, peynir, kahve, şeker gibi temel ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren resmi kararı, yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.

Değerli iş insanları, enflasyonla mücadele kapsamında KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz, ürünlerde anında yüzde 7'lik düşüş demektir. Gıda ürünlerinde pazartesi günü yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını bekliyoruz. Pazartesi günü vatandaşlarımıza doğrudan yansıtacak bir hamle bekliyoruz. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı ve üstlendiği yükü paylaşmak milli bir görevdir. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin aldığı her zarar, ortak zararımızdır.

Üretim çarkları çalışıyor. İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. Baharla birlikte turizm ve inşaat sektörlerinde başlayacak hareketlerin sinyallerini şimdiden alıyoruz.

Yaptığımız KDV indirimi de sektörden beklediğimiz indirim de aynı amaca yöneliktir. Bir denetim seferberliği başlatıyoruz. İlgili bakanlıklarımız, fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele edeceklerdir. Yeniden tek haneli enflasyona geçeceğiz."

