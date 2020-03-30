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Temel İhtiyaç desteği nedir? Kimler başvurabilir, geri ödeme deme koşulları ve başvuru tarihi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2020 17:30 | Son Güncelleme

Koronavirüsün neden olduğu ekonomik zorluklara karşı atılan yeni adımlardan biri de kamu bankalarının yeni kredi paketi oldu. Hane halkının toplam geliri 5000 TL’nin altında olanlar iraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’ın kredi paketinden yaralanabilecek. Peki Temel İhtiyaç Desteği krei uygulamasından kimler faydalanabilir ve kredinin geri ödeme koşulları nasıl?

Temel İhtiyaç desteği nedir? Kimler başvurabilir, geri ödeme deme koşulları ve başvuru tarihi

Koronavirüs sağlımızı tehdit ederken, alınmak zorunda kalınan önlemler ekonomik olarak da hayatımızı zorluyor. Ekonomik sıkıntılarla mücadele için kamu bankalarından bir kredi paketi adımı geldi. Temel İhtiyaç Desteği adı verilen pakete göre Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması hayata geçirdi.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ NEDİR?

Orta ve düşük gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, su, doğalgaz faturaları gibi ödemelerinin karşılanabilmesi için geliştirişmiş bir kredi uygulamasıdır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aylık hane halkı geliri 5000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar.

GERİ ÖDEMELER NASIL?

  • 10 bin TL için: İlk 6 ay ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL
  • 7 bin 500 TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL
  • 5 bin TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilecek.

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
temel ihtiyaç desteği, kredi,

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